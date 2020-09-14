دوليه

يسعى الأهلي لحسم لقب الدوري المصري الممتاز اليوم عندما يواجه الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ 27 للبطولة.

ويحتاج الأهلي الى 3 نقاط لحصد اللقب ولن يفرط في الفوز على الاتحاد اليوم للتتويج بالدوري المصري للمرة 42 في تاريخه.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 71 نقطة قبل 8 جولات على نهاية الدوري فيما يأتي الاتحاد السكندري في المرتبة الخامسة بـ36 نقطة. وحشد الأهلي أسلحته مع احتمالية ظهور عمرو السولية لاعب الوسط بعد تعافيه من الاصابة وان كان الجهاز الفني يتجه لعدم المغامرة به منذ البداية.

ومن المنتظر أن يلعب رينيه فايلر مدرب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف وديانغ وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وجيرالدو وبادجي ومروان محسن.

على الجانب الآخر لا يعيش الاتحاد أفضل أيامه منذ استكمال الدوري بعدما تأثر الفريق بجائحة كورونا ولم يستطع العودة لمستواه المعهود.

ولم يفز الاتحاد في آخر 3 جولات بالدوري ولهذا يأمل طلعت يوسف مدرب «زعيم الثغر» في تحقيق نتيجة ايجابية اليوم أمام الأهلي تساعده في الاحتفاظ بمركزه.

ويعول طلعت على تشكيلة تضم عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيدفع بكل من محمود الزنفلي والسيد سالم وعمرو ميداني ومحمود رزق ومحمود شعبان ونور السيد وأحمد مانغا وخالد الغندور وأحمد رفعت ورزاق سيسيه وخالد قمر.

وضمن ذات الجولة يلعب اليوم أيضا حرس الحدود مع المصري وأسوان مع طنطا.

