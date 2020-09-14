دوليه

بلغ لوس أنجليس ليكرز نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى في عشر سنوات، بعد تفوقه السهل على هيوستن روكتس 119-96 وحسمه السلسة 4-1، السبت في فقاعة أورلاندو الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

فبعد موسم أول مع ليكرز شهد اصابته في مغبنه وفشل التأهل الى الادوار الاقصائية «بلاي أوف»، سيكتشف «الملك» ليبرون جيمس نهائي الغرب بعد خوضه نهائي المنطقة الشرقية 10 مرات أحرزه 9 مرات مع كليفلاند كافالييرز وميامي هيت.

وعندما سئل عن شعوره بقيادة فريقه الى الفوز، حاول جيمس تغيير الموضوع قائلا «نتعلّم من كل مباراة. كل مباراة فرصة لنا للتعلّم أكثر. نريد أن نتابع على هذا النحو». ويلاقي ليكرز في النهائي المتأهل بين لوس أنجليس كليبرز ودنفر ناغتس (3-2). وبدا جيمس (35 عاما) مصمما بشكل كبير على حسم السلسلة التي شهدت اربعة انتصارات متتالية لليكرز بعد خسارته المباراة الافتتاحية. ضرب بقوة مسجلا 29 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة في 31 دقيقة. ووجه ليكرز رسالة مبكرة لروكتس، بتقدمه 35-20 في الربع الأول، مع كرات ساحقة لجيمس «كوست تو كوست» (من الطرف الأول للملعب حتى الثاني).

كما نجح ليكرز بالدفاع بشكل جيد، على غرار صدة أليكس كاروسو على النجم جيمس هاردن.

وكانت بداية الربع الثاني الوحيدة التي تراجع فيها ليكرز، اذ قلص روكتس الفارق الى سبع نقاط. لكن ليكرز عاد للتفوق 33-18 في الربع الثالث والسيطرة على كامل المباراة.

وتفوق ليكرز أيضا من خارج القوس مسجلا 19 ثلاثية من 37 محاولة، قابل 13 من 49 لروكتس. وفي الجهة المقابلة، كان هاردن بمفرده على مستوى التوقعات، مسجلا 30 نقطة، خلافا للموزع راسل وستبروك الذي اكتفى بعشر نقاط (4 من 13 محاولة). ودخل وستبروك في مشادة مع شقيق لاعب ليكرز راجون روندو الذي طرد من القاعة.

ولا يسمح بدخول الجماهير الى القاعة، باستثناء بعض المدعوين من عائلات اللاعبين واصدقائهم. وقال هاردن بعد الخسارة «موسم صعب لنا. بطبيعة الحال لم ينته بالطريقة التي أردناها».

واستمر هاردن بإرثه السيئ في الارباع الاخيرة ضمن الادوار الاقصائية والذي بلغ أقل من 25% بنسبة التسديد من خارج القوس في السنوات الخمس الاخيرة. ورأى ان فريقه بحاجة لاضافة قطعة في الاحجية ليصبح فريقا كبيرا «هذا محبط جدا، جدا. خصوصا حجم الجهد الذي أبذله... اعتقد اننا على بعد قطعة واحدة ويجب ان نستمر في المتابعة. نتابع أنا وراس (وستبروك) للوصول الى حيث نريد».

