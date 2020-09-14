محلية

حقق السالمية انتصارا مثيرا على العربي في الثواني الاخيرة 27-26 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس في ختام الجولة 11 من دوري كرة اليد والتي شهدت انتصارا مستحقا للكويت على القرين 33-17 ليتصدر الأبيض ترتيب الفرق.

واستؤنفت البطولة من الجولة 11 بعد توقفها مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث اقيمت أولا المباريات المؤجلة قبل أن تنطلق الجولة الحالية الجمعة الماضي.

ورفع الكويت رصيده الى 22 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن السالمية الذي رفع رصيده الى 21 نقطة، فيما بقي العربي على رصيده السابق 20 نقطة، والقرين 7 نقاط.

وجاءت مباراة السالمية مع العربي قوية منذ البداية نظرا لتقارب مستوى الطرفين اللذين تبادلا التقدم طوال الشوط الأول. ولم يختلف الوضع في الشوط الثاني حيث ظلت النتيجة متأرجحة لغاية الثواني الأخيرة التي شهدت اثارة كبيرة حين تعادل الفريقين 26-26 قبل ثوان قليلة من النهاية. وتمكن لاعب السالمية علي البلوشي من تسجيل هدف الفوز بطريقة فنية مميزة من الجناح الايسر ليمنح فريقه نقطتين ثمينتين.

ويقدم السالمية مستويات مميزة بقياد مدربه الوطني د.أحمد فولاذ الذي تولى تدريب السماوي هذا الموسم، وقاد فولاذ السالمية في 11 مباراة لغاية الأن حقق الفوز في 10 مقابل تعادل واحد وهي نسبة مميزة جدا تؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

في المقابل تلقى مدرب العربي، الجزائري سعيد حجازي خسارته الأولى في الدوري المحلي بعد 6 مواسم قاد فيها الكويت الى الفوز في جميع المواجهات المحلية قبل أن يغادر الأبيض نهاية الموسم الماضي ويتولى تدريب العربي.

وفي المباراة الثانية لم يجد الكويت أي صعوبة فب تخطب القرين 33-17 محققا انتصاره الحادي عشر على التوالي دون هزيمة. ولم يخسر الأبيض أي مباراة محلية منذ 7 مواسم حقق فيها جميع البطولات الممكن في انجاز عالمي غير مسبوق.

