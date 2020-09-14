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تعرض لاعب فريق الكرة الطائرة في نادي كاظمة عبدالرحمن المطوع لاصابة في الركبة ستبعده عن تدريبات الفريق لمدة اسبوعين. واصيب المطوع خلال تدريبات الفريق الذي يستعد حاليا لخوض منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري التي ستنطلق 5 اكتوبر المقبل. ويعتبر المطوع من الركائز الاساسية في البرتقالي، ويبذل لجهاز الطبي مجهود كبير في علاج اللاعب من أجل أن يكون جاهزا قبل بداية منافسات البطولة. وكان مدرب «طائرة كاظمة» الصربي الكسندر سفينتش قاد تدريبات الفريق مطلع الاسبوع الحالي بعد انتهاء الحجر الصحي الذي فرض عليه بعد عودة من بلاده، كما ينتظر كاظمة وصول محترفة الدومينيكاني الفيس كونتريراس الذي من المفترض أن يصل الى البلاد الاسبوع المقبل.

