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بات برنامج اعداد الأزرق للاستحقاقات المقبلة مهدداً بسبب فترة العزل الصحي التي قد يخضع لها وفد المنتخب في حال مغادرته الى الامارات أكتوبر المقبل.

ويشهد برنامج الأزرق الذي اعتمده اتحاد الكرة قبل أيام معسكراً في الامارات يتضمن مواجهتين وديتين أمام المنتخب الاماراتي يوم 8 أكتوبر، وأخرى أمام المنتخب السوري بعد 4 أيام. لكن احتمالية أن يخضع الوفد المغادر الى هناك للحجر الصحي لمدة 14 يوماً كما هو متبع في معظم الدول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد قد تؤدي الى الغاء الفكرة من أصلها.

وتتجه النية لدى اتحاد الكرة الى مخاطبة نظيره الاماراتي من أجل الاكتفاء بفحص (PCR) قبل المغادرة.

وفي حال لم يحصل اتحاد الكرة على الموافقة، فان الخطة البديلة أن يقام المعسكر في الكويت مع الاكتفاء بمباريات ودية مع الأندية خلال فترات التوقف الدولية (فيفا داي).

وكان اتحاد الكرة اعتمد برنامج اعداد الأزرق للفترة المقبلة حيث سيخوض مباراتين في الامارات أمام المنتخب الاماراتي في 8 أكتوبر المقبل وأمام المنتخب السوري في 12 من الشهر ذاته. كما سيلتقي الأزرق في ضيافة نظيره الأرميني في 11 نوفمبر، وأمام عمان في 11 منه في الامارات.

وينتظر الأزرق مباراتان مهمتان في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2013 في الصين، أمام مضيفه الأسترالي وضيفه الأردني قبل أن يحل ضيفاً على تايوان في الجولة الأخيرة.

وكان من المفترض أن تقام المباراتين في أكتوبر المقبل على أن تُلعب المباراة الأخيرة في نوفمبر، لكن الاتحاد الآسيوي قرر في أغسطس الماضي تأجيل التصفيات الى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا دون تحديد موعد معين.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة رغم أنها لعبت مباراة أقل.

