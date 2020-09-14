دوليه

تستأنف اليوم منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد توقف دام ستة أشهر بسب جائحة كورونا ووسط مخاوف فرضتها ظهور حالات إيجابية بين افراد بعثة الهلال السعودي.

ورغم التأكد من إيجابية الحالات، إلا أن الاتحاد القاري شدد على أن المباريات ستقام في موعدها ولن يتم تأجيل أي منها، إذ سيلتقي اليوم الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما سيتواجه الهلال مع باختاكور الأوزبكي، وشباب الأهلي الإماراتي مع شهر خودرو الإيراني ضمن المجموعة الثانية. واستقر الاتحاد الآسيوي على استئناف المسابقة وسط إجراءات احترازية خاصة بسبب تفشي فيروس كورونا، في مقدمتها استكمال دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفرق غرب آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيسعى الأهلي عند مواجهة الشرطة على ستاد خليفة الدولي، إلى اكتساب مزيد من الثقة، بعد فترة صعبة في ختام الدوري المحلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط ، بعد انسحاب الوحدة الإماراتي، وخلفه استقلال والشرطة ولكل منهما نقطة واحدة.

وتعادل الأهلي أمام مضيفه الوحدة في الجولة الأولى 1-1، وحقق الفوز على استقلال 2-1.

على الجهة المقابلة يدخل الشرطة المباراة بآمال كبيرة للتأهل للمرحلة الثانية، خاصة بعد انسحاب الوحدة. وسيغيب عن أهلي جدة البوسني ساريتش للإصابة، ورفض الاتحاد الآسيوي طلب ناديه باستبدال اللاعب. ويسعى الهلال إلى مواصلة مشواره في البطولة بهدف الحفاظ على لقبه الآسيوي، إذ سيخوض اليوم مواجهة قوية أمام باختاكور على ملعب نادي الوكرة. ويحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف لصالح الفريق الأوزبكي الذي يملك نفس الرصيد ويحتل المركز الأول. ويدرك الروماني رازفان لوشيسكو حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقه وهو يقود سفينة الهلال في دوري الأبطال لاسيما أن المحافظة على الإنجاز الكبير المتمثل بحصد اللقب الموسم الماضي يعتبر تحدياً من نوع آخر. وعكر ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبي الهلال، الأجواء التي كانت تخيم على البعثة بعد استعادة لقب الدوري المحلي، إذ أثبتت المسحة الثانية التي خضع لها سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان خماسي الهلال، إضافة إلى سعود كريري إداري الفريق، أول من امس السبت، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما جاءت نتائج فحوص بقية عناصر البعثة سلبية.

وكان الهلال بدأ تدريباته في الدوحة أول من أمس استعداداً لاستئناف البطولة القارية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، أعقبها الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، بتطبيق جمل تكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية.

