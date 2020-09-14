دوليه

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباريات دوري ابطال آسيا لكرة القدم لأندية غرب القارة أول من امس مؤتمر صحافي في ستاد الجنوب المونديالي للكشف عن اخر التحضيرات والترتيبات الخاصة، قبل انطلاق مباريات المجموعات الاربعة التي تحتضنها الدوحة.

وشهد المؤتمر تواجد كل من افازبيك بير ديكولوف نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، وعلي الصلات ممثل عن الاتحاد القطري لكرة القدم، والدكتور عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة لشؤون الرياضة والطوارئ، والسيد خالد النعمة نائب مدير ادارة الاتصال باللجنة المحلية المنظمة. وتم خلال المؤتمر الحديث عن الترتيبات الخاصة التي تسبق انطلاقة مباريات دوري ابطال آسيا، حيث قدم خالد النعمة شرحا تفصيليا عن اهم الاجراءات الصحية التي سيتم اتباعها خلال انطلاق البطولة، كما ادار ايضا فعاليات المؤتمر من خلال تقديميه للضيوف المشاركين.

واكد بير ديكولوف نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، انه بعد ايام ستعطى اشارة انطلاق عودة المسابقة الآسيوية، قائلا» نيابة عن الاتحاد الآسيوي للعبة نحن موجودون لاستضافة منافسات المجموعات الاربعة عن منطقة غرب اسيا، حيث كان اخر ظهور للمسابقة في الدوحة في فبراير الماضي نحو 7 اشهر، توقفت المسابقة لأسباب يعلمها الجميع بسب فيروس كورونا، لكن بعد تفاوض كبير مع الاندية واصحاب القرار بالدوحة، فانه من دواعي سرورنا ان نتواجد بينكم مرة اخرى».

وبين بير ديكولوف انه من اهم الاوليات لدى الاتحاد الاسيوي كانت استئناف المسابقات بعد غياب طويل، حيث ستلعب المباريات بدون حضور جماهيري ووفي صورة حدوث بعض التغيرات على ان تتواجد الجماهير في نصف النهائي او النهائي سيتم مناقشة ذلك مع الاتحاد القطري، لكن الموقف الرسمي للاتحاد الاسيوي هو أن تلعب البطولة بدون جماهير. واشاد نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالبنية التحتية المميزة التي ترتكز عليها قطر، مشددا على ثقة الاحاد القاري الكبيرة بقدرة قطر على استضافة هذه المسابقة وانجاحها كما عودتنا في سابق البطولات الكبيرة وهذا امر يحسب لها سواء من ناحية التنظيم او العديد من الامور الاخرى التي تسهر قطر على توفيرها بكل اريحية. واشار افازبيك الى ان الجميع يعلم صعوبة الوضع الحالي والكل يتقاسم نفس المشكلة من اجل مكافحة «كوفيد 19»، لذلك كرسنا هذه المسابقة للأبطال الذين يناضلون ضد هذا الفيروس، واطلق الاتحاد الاسيوي شعار «الابطال» لأننا نعتقد ان الجميع هم ابطال في مثل هذه الظروف والاوضاع. واوضح ايضا ان الاتحاد القاري يريد ان يخفض من المخاطر المنجرة عن هذا الفيروس، حيث لن تتواجد الجماهير على المدرجات، فيما تم السماح لوسائل الاعلام بالتواجد في المؤتمرات الصحافية و في الملعب على ان يتم اتباع البرتوكول الصحي الخاص الذي تم وضعه لهاته المسابقة. واكد بير ديكولوف ان الجميع يشعر بالراحة والرضا عما تقدمه الدوحة من خدمات وتسهيلات عديدة، قائلا «عندما يتعلق الامر بالتنظيم والبنية التحتية لا يمكن طرح السؤال في مثل هذه الامور، لانا تاريخ الدوحة مع تنظيم المسابقات الكبيرة مشهود له بالنجاح والامتياز، وتعاوننا معها مستمر في المستقبل من اجل مزيد تنظيم العديد من البطولات». اما بخصوص نادي الوحدة الاماراتي بعد اصابة بعض لاعبيه بفيروس كورنا، قال «لقد اصدرنا بيانا صحافيا بخصوص هذا الامر بعد طلب نادي الوحدة ارجاء اقامة المباراة... لكن اريد ان اوضح بعض الاشياء المهمة وان الاتحاد الاسيوي عندما قرر استئناف المسابقة الزم كل الاندية بالقيم بالاختبارات قبل سفرهم لدولة ب72 ساعة، ونفس الامر ينطبق على الحكام ويجب ان تكون النتيجة سلبية وهذه الامور من المتطلبات الرئيسة».

واضاف بالقول «انه قد تم التواصل مع الاندية من اجل القيام بالاختبارات الازمة، لكن نادي الوحدة اكد وجود اصابات ايجابية في صفوف لاعبيه... كل الاستعدادات تم القيام بها مع قطر واللجنة المنظمة، ومعظم الاندية قد وصلت الى الدوحة وشرحنا لهم ان الاتحاد الاسيوي لن يتمكن من تأجيل اية مباراة وسيتم احالة المسالة الى اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار، وبالتالي لن يكون هناك تأجيل والمباراة الافتتاحية ستكون في 14 من شهر سبتمبر الحالي».

ومن جانبه قال علي الصلات ممثل الاتحاد القطري «نحن سعداء باستضافة مباريات دوري ابطال اسيا لأندية غرب القارة، في ضوء مكانة قطر كوجهة عالمية للرياضة ودورها الرئيسي الداعم للمؤسسات الرياضية الدولية». واوضح الصلات انه عقب تعليق منافسات دوري ابطال اسيا 2020 لغرب القارة في شهر مارس الماضي جراء انتشار فيروس كورونا، بادرت قطر بدعم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في استضافة مباريات البطولة بداية من دور المجموعات حتى نصف النهائي خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري الى غاية 3 اكتوبر 2020، في ضوء العودة التدريجية للنشاط الكروي حول العالم.

وقال الصلات ان البطولة تعد اول حدث رياضي دولي منذ انتشار كوفيد 19 وستكون مباريات بطولة دوري ابطال اسيا اكبر بطولة دولية منذ بطولة كاس العالم بروسيا 2018، حيث من المقرر ان تشهد المنافسات 39 مباراة على اربع ملاعب وعلى مدى 20 يوما في ظل هذه الظروف الاستثنائية...كما ان البطولة اكتسبت على ضخامتها كحدث رياضي، اهمية مضافة نظر للظروف التي فرضا فيروس كورونا، مؤكدة على قدرة كرة القدم على توحيد الناس عقب الوباء، فيما تستشرف قطر مستقبلا افضل يقرب بين الجميع من جديد.

واشار الصلات، الى ان قطر تتمتع بسجل حافل في استضافة البطولات الكبيرة، والاستثمار في منشئات التدريب عالمية المستوى، حيث يعد دوري ابطال اسيا 2020 فرصة مميزة لاختبار ستادات بطولة كاس العالم والخطط التشغيلية للبلد المستضيف، وهو الامر الذي يمكننا من تحسين خططنا لاستضافة البطولة، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية للاعبين والمشجعين في عام 2022.

وبين الصلات ثلاث ملاعب مونديالية ستستضيف مواجهات دوري ابطال اسيا، وهي ستاد خليفة الدولي ، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية. كما شدد على الصلات على انه في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا، تضع اللجنة المحلية المنتظمة والاتحاد الاسيوي لكرة القدم صحة وسلامة الفرق والمسؤولين والاعلامين المشاركين على راس اولويتها، كما ان حضور المباريات يخضع بالأساس لتوجيهات وزارة الصحة العامة والجهات المختصة.

واختتم الصلات تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلا، ان منافسات البطولة ستقام دون حضور جماهيري وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

