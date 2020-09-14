دوليه

رفع النصر السعودي من وتيرة استعداداته لمواجهة سيباهان الإيراني غداً، في استكمال مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، من خلال مرانه الثاني في الدوحة اول من امس السبت، بينما كشفت الفحوص التي خضع لها عناصر الفريق سلامتهم من فيروس كورونا.

وكانت تدريبات الفريق الأصفر، شهدت انخراط جميع لاعبيه الجدد يتقدمهم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز والثلاثي السعودي عبدالمجيد الصليهم وعلي لاجامي إضافة إلى عبدالعزيز علاوي في أول حصة تدريبة لهم مع فريقهم الجديد.ويحتل النصر المركز الثاني في مجموعته خلف السد القطري الذي يتساوى معه بالنقاط 4 لكل منهم ويتقدم عليه بفارق الأهداف.بدوره، دشن التعاون تحضيراته في الدوحة لمواجهة بيرسيبوليس الإيراني غداً بكل حماس.ووصلت بعثة التعاون، الجمعة، بعد نهاية منافسات الدوري السعودي للمحترفين، التي استطاع الفريق القصيمي النجاة من شبح الهبوط الذي كان يهدده في الجولة الأخيرة بعد انتصاره على الفيحاء.واختار عبدالله عسيري مدرب فريق التعاون 33 لاعباً للمهمة الآسيوية، يتقدمهم الرباعي الأجنبي البرازيلي كاسيو أنجوس حارس الفريق، ومواطنه ساندرو مانويل، والبورندي سيدريك أميسي، والأسترالي المنضم حديثاً إلى الفريق ميتشيل ديوك.

