دوليه

أكد مدرب الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، أنه يثق في قدرة فريقه على تجاوز هذه المرحلة، بعد أن ظهرت أكثر من نتيجة إيجابية لفيروس كورونا بصفوف الزعيم. وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مباراة الفريق مع باختاكور الأوزبكي: «(اليوم) سنعود لاستكمال قصة النجاح، وهذه مرحلة مهمة من مراحل استمرار تحقيق الطموحات التي نسعى لها.» وتابع: «واجهنا تحديات صعبة للغاية، لكن دائماً ما يكون الهلال جاهزا مهما كانت الظروف والمتغيرات، والفوز بلقب الدوري سيعطينا الدافع والحماس لتقديم الأفضل في البطولة الآسيوية.» وعن تأثير غياب اللاعبين الـ5 المصابين بفيروس كورونا، قال رازفان: «لدينا غيابات في صفوف الفريق، لكن بالمقابل نملك مجموعة رائعة يمكنني الاعتماد عليها، ونحن نواصل تدريباتنا بشكل طبيعي، ونثق بقدراتنا في مباراة اليوم». وأضاف: «إصابة بعض اللاعبين بكورونا لا يجب أن تثير مخاوفنا، ويجب التعامل مع الأمر بحكمة وهدوء ، وهذه الغيابات لن تغير من خططنا، قدمنا للدوحة من أجل المحافظة على اللقب الآسيوي.» من جهته أكد الحارس عبدالله المعيوف أنه متأكد من ظهور الفريق بصورة جيدة، وتقديم مستوى يليق ببطل آسيا.وقال: «نحن جاهزون لمباراة اليوم، ونطمح للظهور بأفضل صورة تليق بالنادي.» وأتم: «الهلال منظومة متكاملة، و سنحقق نتيجة إيجابية».