دوليه

شدد الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي السعودي على أنه لا يفكر في الماضي ويؤمن بحظوظ فريقه في دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى سعيه لحصد الثلاث نقاط من مباراة الشرطة العراقي،اليوم، ضمن منافسات دور المجموعات.وقال فلادان ميلويفيتش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الشرطة: «عانينا الكثير من المشاكل خلال الشهرين الماضيين، وكان الأداء متذبذبًا في الدوري، لكننا لا نفكر في الماضي، بل نركز على المباريات القادمة فقط ونحن مؤمنون بحظوظنا في البطولة الآسيوية».وأضاف: «قضينا وقتا جيدا في الاستعداد لمنافسات دوري أبطال آسيا، ونسعى لحصد الثلاث نقاط من مباراة اليوم وإسعاد جماهيرنا».وختم فلادان، بقوله: «لدينا برنامج مزدحم ومجموعة من المباريات المتتالية في دوري أبطال آسيا وسنتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنمضي قدما من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ونحن جاهزون لما هو قادم».