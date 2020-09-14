دوليه

أكد السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي، أن فريقه سيخوض مباراته أمام الشرطة العراقي اليوم بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بهدف الفوز والوصول لمراحل متقدمة.وقال السومة في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الشرطة: «ندخل مباراة الشرطة العراقي بمعنويات عالية وهدفنا الأول والأخير الفوز والوصول لمراحل متقدمة في دوري أبطال آسيا». وأضاف هداف الأهلي: «لدينا عدد من الغيابات، وخسرنا خدمات عنصر مهم في الفريق هو ألفيس ساريتش للإصابة».وواصل: «لكن من يتواجدون هنا على قدر التحدي وقادرون على تعويضهم وتقديم الواجب المطلوب داخل الملعب، ومصممون على الفوز ومواصلة مسيرتنا نحو الأدوار القادمة».