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توّج فيلم «نومادلاند» الأميركي بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، خصوصا بفضل الأداء اللافت للممثلة فرانسس ماكدورماند الحائزة على جائزتي اوسكار، في ختام الحدث السينمائي الأبرز هذا العام منذ تدابير الحجر بسبب وباء «كوفيد-19».

وباتت المخرجة الأميركية من اصل صيني كلويه جاو البالغة 38 عاما، اول امرأة تنال هذه المكافأة السينمائية العريقة منذ عشر سنوات حين فازت بها مواطنتها صوفيا كوبولا سنة 2010 عن فيلمها «ساموير».

والفيلم يتحدث عن مجموعة من قاطني عربات الفان خلال عبورهم الغرب الأميركي الشاسع، ويقوم ببطولته فرانسيس مكدورماند التي تؤدي دور ارملة في الستينيات تحول عربتها الفان الى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد الرحلة.

وظهرت تشاو وماكدورماند عبر الفيديو لاستلام الجائزة في الولايات المتحدة، حيث جعلت قيود السفر الوصول الى البندقية امرا صعبا ان لم يكن مستحيلًا بالنسبة للعديد من صانعي الأفلام والممثلين في هوليوود.

وفاز الايطالي بيير فرانشيسكو فابينو بجائزة افضل ممثل رئيسي عن فيلم «بادري نوسترو» (أبانا)، وهو قصة ايطالية عن بلوغ سن الرشد على خلفية هجوم ارهابي في السبعينيات.

وفازت البريطانية فانيسا كيربي بجائزة افضل ممثلة عن فيلم «بقايا امرأة»، وهو دراما مروعة عن التداعيات العاطفية على زوجين بعد وفاة طفلهما اثناء الولادة في المنزل. وفاز المخرج الياباني كيوشي كوروساوا بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلم «زوجة الجاسوس»، في حين ذهبت جائزة الأسد الفضي من لجنة التحكيم الكبرى الى المكسيكي ميشيل فرانكو عن فيلمه دراما الدايستوبيا نويفو اوردن.

