الاخيرة

في مطلع ثمانينيات القرن الماضي نُشر تقرير «أمة في خطر» الذي دق ناقوس الخطر بشأن اوضاع التعليم في الولايات المتحدة الأميركية، وكانت النتيجة ان بدأت برامج وخطط اصلاح شاملة ومتعمقة في النظام التعليمي الأميركي كان لها الأثر الأكبر في رفع جودة التعليم. وقد حذت حذوها دول اخرى، منها اليابان وألمانيا، وأجرت اصلاحات واسعة في نظمها التعليمية الأمر الذي ادى الى رفع جودة الموارد البشرية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والكويت لم تكن استثناء من ذلك، فبدأت محاولات اصلاح التعليم منذ عقد الثمانينيات، الا انها لم تؤد الى نتائج جوهرية في اداء نظامنا التعليمي، تلا ذلك محاولات ومحاولات كلها، للأسف الشديد، لم تحقق النتائج المطلوبة، رغم كلفتها المالية الباهظة.

ويخطئ من يظن ان اشكاليات نظامنا التعليمي، بمراحله المختلفة، قد بدأت مع جائحة كورونا، فهي تعود لعقود مضت لم نتمكن فيها من اجراء الاصلاحات المطلوبة والقادرة على ان تحدث القفزة المطلوبة في كفاءة وجودة اداء مواردنا البشرية، وقد شاهدنا جميعاً عدم جاهزية نظامنا التعليمي وعدم قدرته على الاستمرارية خلال فترة الجائحة، وكيف كانت القرارات الخاصة بالتعليم خلال تلك الفترة متأرجحة، متذبذةً، وغير حاسمة في معالجة المعوقات التي حالت دون استمرارية العملية التعليمية عن بعد خلال تلك الفترة. ولعل الاستجوابات التي قدمت لوزير التربية، اختلفنا او اتفقنا معها، تعكس الى حد كبير حالة القلق العام لدى المواطنين من توقف نظام التعليم وغياب منظومة متكاملة للتعليم عن بعد تعالج الوضع خلال فترة الجائحة، في وقت تمكنت فيه دول اخرى من الاستمرار وانهاء العام الدراسي بأقل الخسائر، ولا شك ان مسؤولية ذلك لا يتحملها وزير التعليم الحالي وحده وانما من سبقه من الوزراء كذلك.

والحقيقة ان اشكالية التعليم لا تتوقف عند ذلك، والحديث عنها، خصوصا بين المختصين التربويين، تكرر كثيرا وربما لعقود، غير ان ذلك لم يدفع المسؤولين في وزارة التربية للتوقف عنده، وتنفيذ الاجراءات والبرامج اللازمة لاصلاح شامل في التعليم، وقد اقتصر الأمر على اصلاحات جزئية واجراءات غير مؤثرة بناء على توصيات مستشارين منهم البنك الدولي الذي تعاقدت معه الوزارة بكلفة كبيرة لم تؤد الى النتائج المطلوبة، ان المسؤولين في وزارة التربية مطالبين بالاجابة العلمية والصريحة عن مدى كفاءة نظامنا التعليمي في تنمية موارد بشرية قادرة ومؤهلة بالفعل للنهوض بأعباء التنمية والتقدم المعرفي والتكنولوجي، والاجابة كذلك عن سبب تأخر نظامنا التعليمي في ترتيب مؤشر جودة التعليم، وهل يحقق انفاقنا المرتفع على التعليم الأهداف المرجوة منه.

التعليم، بلا شك، هو الأساس في التنمية البشرية وهو ركيزتها، وكفاءة اداء المؤسسات التربوية وحسن ادارة قطاع التعليم هو حجر الزاوية في اصلاح النظام التعليمي، فلا ينبغي ان يقتصر اصلاح التعليم على المدرس والمنهج والادارة المدرسية، رغم اهمية ذلك، بل ينبغي ان يبدأ باصلاح وتطوير الهيئات والأجهزة التعليمية المختصة بادارة قطاع التعليم، وعند النظر في ادارة القطاع، تظهر وزارة التربية كجهة مهيمنة بلا شريك او منافس، وهي، شأنها شأن وزارات الدولة الأخرى، تتسم بالبيروقراطية والروتين والتشعب والتعقيد الاداري، ناهيك عن ضعف الأداء المؤسسي ما يؤثر سلباً على جودة ادارة القطاع وعلى التعليم بشكل عام. فاذا اضفنا لذلك الضعف الواضح في دور المجلس الأعلى للتعليم الذي لا يبدو ان له دورا على الاطلاق في رسم السياسات التعليمية، فان اشكالية التعليم تتمثل اول شيء في هيمنة الوزارة وعلى نحو لا يتوفر معه اي جهة فنية رقابية تُقيم اداءها وكفاءة وجودة ادارة القطاع والعملية التعليمية. ان هيمنة وزارة منخفضة الجودة في ادارة القطاع تظهر هنا كمشكلة اساسية تتطلب معالجة اصلاحية جادة.

ان من نسميها اليوم بالأسواق الناشئة، اي الدول التي خرجت من مصيدة الدول النامية، وضعت اصلاح التعليم في بداية برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأس اولوياتها. وعلى رأس ما تضمنته برامج اصلاح التعليم فيها هو اعادة النظر في نموذج التعليم القائم ابتداء بوزارات التعليم والجهات التابعة لها، وتقليص هيمنتها على قطاع التعليم، واتاحة الفرصة للقطاعين الأهلي والخاص للمشاركة الفعالة في ادارة قطاع التعليم ورسم سياساته، اي اعادة النظر بدور الوزارة المهيمن على التعليم. وقد كان لذلك التوجه نتائجه الايجابية، فلا يصح ولا يستقيم ان تهيمن بيروقراطية حكومية على اهم قطاع في تنمية الموارد البشرية.

ان وزارة التربية عندنا حين تشير باصبعها الى مواطن الخلل في نظامنا التعليمي، فانها تشير الى كل شيء، لكنها تنسى نفسها، تنسى بيروقراطيتها، وتنسى انها الجزء الأكبر من المشكلة، ان لم تكن المشكلة كلها. ان وزارة التربية، في سعيها نحو اصلاح التعليم، عليها ان تصلح نفسها، اي ان تحسن اداءها، وتصلح احوالها، وتحدد مهامها بالتنظيم والرقابة والاشراف على القطاع، وتقلص هيمنتها، وتعمل على بناء شراكة حقيقية مع القطاعين الأهلي والخاص في ادارة قطاع التعليم والتخطيط له ورسم سياساته. فلا يصح ان يقوم بالاصلاح من هو في حاجة للاصلاح، ففاقد الشيء لا يعطيه.

