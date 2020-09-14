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قدمت خبيرة المانية نصيحة ثمينة لتقليل الاصابة بمرض السرطان، مشددة على ضرورة الاعتماد على نمط حياة صحي.

وقالت مديرة خدمة معلومات السرطان بالمركز الألماني لأبحاث السرطان، سوزانه فيغ-ريمرز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، ان حوالي 40% من حالات الاصابة بالسرطان في البلاد ترجع الى نمط الحياة غير الصحي.

وأضافت «الكثيرون غير مدركين ان التغذية غير السليمة مسؤولة عما يتراوح بين 5 و8% من الاصابات الجديدة».

وأكدت الخبيرة انه -عبر اتباع نظام غذائي صحي متوازن- يمكن خفض احتمالية الاصابة بأحد السرطانات الأكثر انتشارا، مثل سرطان الثدي او القولون.

وأوضحت بمناسبة «الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان»، الذي يبدأ من 14 حتى 18سبتمبر الحالي بغرض لفت الانتباه الى اهمية الوقاية من السرطان، ان السمنة على وجه الخصوص تتسبب في نمو الخلايا بسبب الالتهابات في الجسم، مضيفة انه ينشأ خلال ذلك خطر تدهور الخلايا.

وذكرت فيغ-ريمرز ان التغذية تمثل عامل خطورة في الاصابة على وجه الخصوص بسرطان الثدي والقولون. وبحسب البيانات، فان سرطان الثدي الأكثر شيوعا في المانيا، حيث تصاب به نحو 69 الف امرأة سنويا. كما يعد سرطان القولون من السرطانات الأكثر شيوعا في البلاد ايضا، بعدد اصابات يبلغ نحو 58 ألفا سنويا.

ووفقا للبيانات، فانه الى جانب زيادة السعرات المتناولة، يعزز استهلاك اللحوم وطرق اعدادها المضرة بالصحة من فرص الاصابة بالسرطان.

