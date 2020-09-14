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بعدما رأى قائد الأوركسترا المجري ايفان فيشر سيلا من الكمامات في بودابست، وأتته فكرة تحويل تلك الأداة التي فرضها فيروس كورونا المستجد الى وسيلة للاستمتاع بالموسيقى.

فقد صمم فيشر كمامة «موسيقية» لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن، ما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة افضل.

وقال فيشر قائد اوركسترا بودابست فيستيفال خلال تدريب على الحان للمؤلفين بيتهوفين ويوهان شتراوس «جاءتني فكرة ان تكون اشبه باليد لأننا عندما نضع ايدينا خلف الأذن.. نسمع ونفهم الآخر بدرجة اسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة افضل».

واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها عشرات في حفل اقيم الجمعة، حيث يبلغ سعرها نحو 27 دولارا.

