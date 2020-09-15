الغانم: أكثر من 5 نواب مصابون بـ«كورونا»

أول النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه بعد التشاور مع اعضاء مكتب المجلس تقرر تأجيل جلسة اليوم، لافتاً الى انه سيدعو الى عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم بعد اجراء الفحوصات لجميع النواب السبت المقبل.

وذكر الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة انه تم حتى الآن اصابة اكثر من خمسة نواب بمرض كورونا في حين لم يتم فحص جميع النواب، داعياً بالشفاء للنواب المصابين ولكل المصابين من ابناء الشعب الكويتي والمقيمين.

وقال ان تأجيل جلسة اليوم لمدة اسبوع جاء بعد التشاور مع اعضاء مكتب المجلس ووفقا للتفويض الصادر من مجلس الأمة، مضيفا «سأدعو لجلسة الثلاثاء القادم وسيتم فحص جميع النواب يوم السبت المقبل».

ورداً على مطالبة البعض عقد جلسة اليوم بحضور الأصحاء اوضح الغانم «كيف نعرف المرضى من الأصحاء لأنه وفقا لكتاب وزارة الصحة وحديثي مع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وهم الجهة المعنية ولسنا نحن بتحديد البروتوكولات الصحية، اكدوا انه من يتم فحصه اليوم وتكون نتائجه ايجابية قد يكون حاملا للمرض لأنه يجب ان تمر مدة زمنية معينة من المخالطة». وقال «جلساتنا الماضية ثلاثة ايام متتالية ومن الواضح انه كان بها نوع من الانتشار وحتى نتأكد اذا كان النائب او العاملون بالأمانة العامة اصابهم المرض من عدمه يجب ان يكون الفحص يوم السبت القادم».

واشار الى ان هذا الاجراء لا يحدده الرئيس ولا مكتب المجلس بل تحدده السلطات الصحية ووزير الصحة.

وأضاف الغانم «ما تفضل به بعض النواب بعقد الجلسة بالنواب الأصحاء واستبعاد المرضى لا استطيع ان اطبقه اليوم بل استطيع ان اطبقه الأسبوع القادم وهذا ما سيتم باذن الله بعد فحص كل النواب يوم السبت».

