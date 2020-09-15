الدلال: إعلان نتائج مقابلات التوظيف إلكترونياً

أول النهار

دعا النائب محمد الدلال مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية لوضع نظام قانوني يعمم على الجهات الحكومية كافة ويؤسس على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين عن طريق تقدير الاحتياجات ومتطلبات التوظيف من خبرات وكفاءات وآليات الاعلان عن التوظيف وضوابطه وآليات استقبال طلبات التوظيف وآليات الاختبارات وطرقها واعلان نتائجها مع توافر الشفافية في اعلان النتائج وكذلك آليات المقابلات للتوظيف وآليات اعلان نتائجها مع توافر الشفافية في عملية الاعلان. وقال ان من اهم الضوابط التي يجب مراعاتها الاعلان بشكل رسمي عبر الموقع الالكتروني للجهة الحكومية او من خلال موقع محدد في مقر الجهة الحكومية عن اسماء المتقدمين للعمل وعن نتائج الاختبار لكل متقدم وعن نتائج المقابلات لكل متقدم. وأوضح ان على ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من تجارب عدد من الجهات التي لديها نظام متطور ومحكم في التوظيف ومنها بعض شركات القطاع النفطي او التجارب الحكومية في هذا الاتجاه مع اهمية الاستفادة من التوجيهات التي ذكرتها الاحكام القضائية والتي ابدت تحفظها على آليات التعيين في الجهات الحكومية.

وكان الدلال قد صدّر اقتراحه بقوله: نادت خطة الكويت، وكذلك برامج عمل الحكومة والقطاعات الخاصة المساندة للحكومة الى تطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن والمقيم، وباب من ابواب النجاح في هذه الخطة الشفافية والمصداقية في بداية اختيار الشخص المناسب للعمل اينما كان، وقد كفل الدستور الكويتي حقوق مواطنيه في جميع النواحي وكذلك من ناحية توافر الفرص الوظيفية للجميع في المادة 8 من الدستور (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين). وكذلك في المادة 41 من الدستور( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه)، ومن الملاحظ ان العديد من المواطنين الراغبين والمتقدمين بالعمل يبدون استياءهم من عدم شفافية الاجراءات الخاصة بالتوظيف فالعديد من الجهات الحكومية تقوم باجراء اختبارات تحريرية ولكنها لا تعرض نتائج المتقدمين علانية، ولا يعلم كل متقدم بنتيجته او نتيجة الآخرين. كما ان المقابلات التي تجرى لا يجدون وضوحا في طريقتها ونتائجها ولا يعلم المتقدمون بياناتها ونتائجها وهو الأمر الذي يجعل عند البعض الظن والشك في نتائج الاختبارات والمقابلات، واحيانا ايضا يؤدي ذلك الى التوجه للمحاكم طعنا في قرارات التعيين وهو الأمر الذي لاحظ الجميع قيام عدد من الدوائر القضائية بالغاء قرارات التعيين لمئات من الموظفين بسبب نقص المعلومات وعدم شفافيتها او عدالة الاجراءات.

لذا فانني اتقدم بالاقتراح المذكور لعرضه على مجلس الأمة.

