الحمود: تعديل مكافآت «الصيفي» مخالف للدستور

أول النهار

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أن تخفيض حجم الاعتماد المخصص في الباب الأول من الميزانية بالنسبة لنوع مكافأة الفصل الدراسي الصيفي إلى النصف في قانون ميزانية جامعة الكويت لا يمكن أن يؤثر على المقابل المالي الذي يحصل عليه الدكتور القائم بالتدريس بأي حال من الأحوال وذلك لان قانون الميزانية يعتبر من القوانين الشكلية التي ليس بها قواعد موضوعية تستطيع أن تلغي أو تعدل قوانين أو مراسيم أو حتى قرارات إدارية فردية.

كما ان قانون الميزانية الملحقة لجامعة الكويت يسري عليه نص المادة (148) من الدستور التي تقرر بأنه «يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة». وشدد على أن الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة (143) من الدستور لا يجوز أن يتضمن قانونها أي نص من شأنه تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه. ووفقاً لنص المادة (26) من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 فإنه «تحدد بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الجامعات الحكومية مرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة.

وأشار إلى ان تحدد اللوائح الداخلية لمجلس الجامعات الحكومية المزايا المالية والعينية الأخرى المرتبطة بطبيعة العمل وشروط استحقاقها، وتتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية»، موضحاً بأن المكافآت تصدر بقرار ومراسيم لا يمكن تعديلها إلا بقوانين وقرارات ومراسيم موضوعية وليس بواسطة قانون الميزانية الذي يمنع عليه الدستور تعديل جداول الرواتب والمكافآت.

وذكر الحمود إن مرتبات أعضاء الهيئة التدريسية وكذا مكافآتهم ومزاياهم صدرت بقوانين وحددتها مراسيم بناء على القوانين وقرارات بناءً على المراسيم والقوانين. وتابع أنه لما كان كل ذلك كذلك وكانت مكافآت أعضاء الهيئة التدريسية قد صدرت بأدوات قانونية موضوعية، فإن تعديل مكافآت الفصل الصيفي تكون مخالفة دستورية ولا يمكن إجراؤها دون صدور مراسيم متبوعة بقرارات من الجهة ذاتها التي حددت حجم المكافأة بأسبابها الموجبة أما الخفض الأتوماتيكي استناداً على قانون ميزانية الجامعة فهو إجراء غير دستوري.

