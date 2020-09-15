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أول النهار

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الشاهين لإعفاء أحد الوالدين من الدوام لـ«التعليم عن بعد»


تقدم النائب اسامة الشاهين باقتراح برغبة باعفاء احد الوالدين من الحضور الى مقر العمل، في حال كان الوالد الآخر للطالب مرتبطًا بعمل او غير متواجد، لضمان تواجد احد الوالدين بجانبه اثناء التعليم عن بعد. وقال في مقدمة اقتراحه لمّا كان «التعليم عن بعد» في المراحل الالزامية - بالمدارس الحكومية والخاصة - تحدياً جديدا يواجه الأسر في الكويت، ولمّا كان دور الوالدين - او المقيّم - على الأبناء له بالغ الأثر في نجاح العملية التعليمية والتربوية او فشلها لذا فانني اقترح اعفاء احد الوالدين - او الـقيّم على الطلاب والطالبات - في المراحل التعليمية الالزامية من الحضور الى مقر العمل الحكومي، في حال كان الوالد الآخر مرتبطاً بعمل او غير متواجد، لضمان تواجد احد الوالدين اثناء اجراء عملية «التعليم عن بعد».


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