فهاد لمنح كل معاق 50 ديناراً شهرياً

أول النهار

استغرب النائب عبدالله فهاد مماطلة الحكومة في تطبيق القوانين التي يقرها مجلس الأمة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة. وطالب الحكومة بتطبيق القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينارا لاخواننا وابنائنا المعاقين زيادة على مساعداتهم المالية من هيئة الاعاقة مشدداً في الوقت نفسه على يكون الصرف لجميع المعاقين بلا استثناء تنفيذاً لحكم محكمة التمييز الصادر لأحد المعاقين بصرف مستحقاته المالية 50 دينارا وبأثر رجعي منذ صدور القانون في سنة 2008. وفي سباق اخر دعا النائب عبدالله فهاد المجلس والحكومة الى التصويت في الجلسة المقبلة على المداولة الثانية من قانون المعاقين الذي يتضمن منح حقوق لشريحة مهمة من المجتمع الكويتي.