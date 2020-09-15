الكندري: من يطالب الكويت بفتح أجوائها للطيران الإسرائيلي؟

أول النهار

وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء قال فيه: لطالما كانت الكويت الصغيرة بالحجم كبيرة في مواجهة الضغوط الدولية التي تدفع بالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب، ولطالما كان الموقف الرسمي والشعب موحداً في رفض كل ما من شأنه التقريب مع سلطات الاحتلال انطلاقا من ايمان الكويت بان قضية فلسطين قضية انسانية عادلة قبل ان تكون قضية اسلامية وعربية مستحقة. فأرجو بيان مدى صحة المعلومات التي تفيد بورود طلب مكتوب او شفوي من احدى دول الجوار او الدول التي ترتبط الكويت معها بعلاقات صداقة بفتح الاجواء الكويتية للسماح بمرور طيران الكيان الاسرائيلي الغاصب؟ وأضاف: اذا كانت المعلومات صحيحة فمن الدولة التي طلبت هذه الاجراءات وما رد الكويت عليها؟ وهل نوقش هذا الطلب بالكويت باجتماع رسمي؟ واين ومتى كان هذا الاجتماع ومن كان حاضرا به؟ وختم بقوله: هل ستشارك الكويت في الاحتفالية المقرر عقدها بواشنطن بتاريخ 15/9 لتوقيع معاهدة السلام الاسرائيلية بشكل رسمي او رمزي او ودي؟