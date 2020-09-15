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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان مجلس الوزراء قرر تأجيل الانتقال الى المرحلة الخامسة حتى اشعار آخر.

وكان مجلس الوزراء استمع في اجتماعه أمس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً واقليمياً، قرر على أثره تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر .

وكلف المجلس الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية والحد من انتشار العدوى وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار مجلس الوزراء في بيانه إلى أنه لوحظ أخيراً ازدياد أعداد المصابين بالفيروس ويرجع ذلك إلى التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وكثرة المخالطة والتجمعات في الآونة الأخيرة ‏منوها بالتقدير بمستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وحرصهم على التقيد بالنصائح والتوجيهات الصحية وتجنب الاختلاط الذي يسبب انتشار العدوى.

وحذر مجلس الوزراء البعض الآخر من التهاون بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتوصيات وزارة الصحة في مواجهة هذا الوباء موضحا أن نجاح خطة العودة التدريجية هي مسؤولية المجتمع وتعتمد على مدى التزام وارتقاء الوعي المجتمعي وهي مبنية على ما يستجد من معطيات إلى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول.

من جانبه اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا متوقع خلال هذه الفترة، وهو ما تحتاط له المنظومة الصحية في ظل رصد بعض مظاهر عدم الأخذ بالاحتياطات الوقائية والاشتراطات الصحية اثناء ممارسة مختلف الأنشطة في الحياة اليومية.

وأكد السند ان الوزارة تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات وفق القراءات العلمية المحلية والعالمية، والتي يعكف على اعدادها فرق ولجان فنية متخصصة تعمل على مدار اليوم، موضحا ان حالات دخول المصابين بالفيروس سواء في الأجنحة المخصصة في المستشفيات او في العناية المركزة ارتفعت بمعدل 5% خلال الأسبوع الماضي.

وأشار في هذا الاطار الى ان المؤشرات الصحية تؤكد اننا مازلنا في الموجة الأولى، مع الأخذ باحتمالية حدوث موجة ثانية في حال عدم الالتزام بالاحتياطات الوقائية، موضحا ان علينا ادراك ان حدوث الموجة الثانية غير مرتبط بحلول فصل الشتاء.

وأوضح السند ان المنظومة الصحية انطلاقا من واجباتها تراقب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا بشكل دقيق، مؤكدا ان الوقاية تتحقق من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية الخمسة المتمثلة بالتباعد الجسدي، وغسل اليدين وتطهيرها باستمرار، وارتداء الكمام في الأماكن العامة وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وتوصيات المنظمات الصحية الدولية بهذا الشأن، فضلا عن اهمية توفير كل سبل الوقاية والحماية لكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعاني من ضعف المناعة، وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

وشدد على ضرورة متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وكل السبل الوقائية نظرا لعدم انتهاء نشاط الفيروس، ومعاودة ارتفاع معدلات الاصابة به في بعض المناطق حول العالم، وهو ما يحتم ضرورة عدم التهاون وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر لعبور هذه المرحلة وفق افضل النتائج.

وكانت وزارة الصحة اعلنت امس، تسجيل 708 اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 95472 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 563 حالة بالاضافة الى شفاء 506 حالات.