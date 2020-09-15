جلسة الثلاثاء المقبل.. بمن حضر من «الأصحاء»

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن قرار مكتب المجلس تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء، لافتاً إلى أنه سيدعو إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم بعد إجراء الفحوصات لجميع النواب يوم السبت المقبل.

وذكر الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس: اصيب حتى الآن أكثر من خمسة نواب بفيروس كورونا في حين لم يتم فحص جميع النواب، داعياً بالشفاء للنواب المصابين ولكل المصابين من أبناء الشعب الكويتي ومن المقيمين.

وقال جلساتنا الماضية ثلاثة أيام متتالية ومن الواضح أنه كان بها نوع من الانتشار وحتى نتأكد من اصابة اي نائب أو اي موظف بالأمانة العامة من عدمه يجب أن يكون الفحص يوم السبت القادم.

وأضاف الغانم ما تفضل به بعض النواب بعقد الجلسة بالنواب الأصحاء واستبعاد المرضى لا أستطيع أن أطبقه اليوم بل أستطيع أن أطبقه الأسبوع القادم وهذا ما سيتم بإذن الله بعد فحص كل النواب يوم السبت. وقال ان تأجيل جلسة اليوم لمدة أسبوع تم بالتشاور مع أعضاء مكتب المجلس ووفقا للتفويض الصادر من مجلس الأمة.

ورداً على مطالبة البعض عقد جلسة اليوم بحضور الأصحاء أوضح الغانم كيف نعرف المرضى من الأصحاء؟ مشيرا الى انه وفقا لكتاب وزارة الصحة ولحديثي مع وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، فإن من يتم فحصه اليوم وتكون نتائجه سلبية قد يكون حاملا للمرض ولذلك يجب أن تمر مدة زمنية معينة من المخالطة.

واشار الى أن هذا الإجراء لا يحدده الرئيس ولا مكتب المجلس بل تحدده السلطات الصحية ووزير الصحة.

من جانب آخر، قالت مصادر برلمانية ان مكتب المجلس حض رؤساء اللجان البرلمانية على الغاء اجتماعاتها لتجنب تفشي العدوى بفيروس كورونا، وذلك لحين اجراء المسحات الطبية السبت المقبل وظهور نتائجها.

وبالامس اعلن النواب فيصل الكندري وعادل الدمخي ويوسف الفضالة اصابتهم بفيروس كورونا. لينضموا الى كل من سعدون حماد وعبدالوهاب البابطين.

من ناحيته، اعرب النائب اسامة الشاهين عن استيائه من الغاء اجتماع اللجنة الصحية الذي كان من المقرر عقده امس الاول لاسباب صحية، وقال نتمنى الشفاء للجميع، ونرجو منهم اخذ الحيطة والحذر لكن مصالح الناس ودورنا الرقابي يجب ألا يتوقف. وفي شأن مختلف قال الشاهين: بعد أن ألزمت الحكومة الجميع بالتعليم عن بعد، يجب عليها دعم المواطنين في شراء معدات ولوازم التعليم الالكتروني خصوصا مع تفاوت القدرة المالية.

بدوره، استغرب النائب عبدالله فهاد مماطلة الحكومة في تطبيق القوانين التي يقرها مجلس الأمة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة، إضافة إلى تأخرها في تنفيذ القانون 27/2008 الصادر من مجلس الأمة وباسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد وتم نشره بجريدة كويت اليوم تاريخ 27 يوليو 2008. وهو المتعلق بصرف 50 دينارا دعما ماليا شهريا لإخواننا وابنائنا المعاقين زيادة على مساعداتهم المالية.

وطالب فهاد الحكومة بتطبيق القانون وصرف الـ 50 دينارا، مشدداً في الوقت نفسه على ان يكون الصرف لجميع المعاقين بلا استثناء تنفيذاً لحكم محكمة التمييز الصادر لأحد المعاقين بصرف 50 دينارا وبأثر رجعي منذ صدور القانون في سنة 2008.

وفي سياق آخر، دعا فهاد المجلس والحكومة الى التصويت في الجلسة المقبلة على المداولة الثانية من قانون المعاقين الذي يتضمن منح حقوق لشريحة مهمة من المجتمع.