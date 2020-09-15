«الداخلية» أحالت 9 فرعيات إلى النيابة العامة

الأولى

تلقت النيابة العامة امس 9 ملفات من وزارة الداخلية ضد عدد من المواطنين لاجرائهم فرعيات لاختيار مرشحيهم تمهيدا لانتخابات مجلس الامة 2020.

وقالت مصادر ان النيابة شكلت فريقا للتحقيق في الملفات المحالة اليها من وزارة الداخلية، وانه سيتم استدعاء او ضبط واحضار المتهمين خلال الايام القادمة.

و أكدت المصادر أن المتهمين في القضية خالفوا المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962، حيث سوف يواجهون تهمة تنظيم انتخابات فرعية غير مصرح بها قانونا بعدما قام رجال المباحث برصد المتهمين، وهم يجرون فرعيات للاختيار من بين ابناء قبيلتهم من سيترشح ليمثلهم في البرلمان، مع ان قانون الانتخابات يجرم الفرعيات.

وكشف مصدر امني أن الاجهزة التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من رصد عدد من المواقع التي جرت فيها الانتخابات الفرعية أو ما يسمى بالتشاوريات وتم اعداد التحريات وتجهيز الملفات واحالتها إلى النيابة.

من جانب آخر، أمرت النيابة بالافراج عن الضابطين المتهمين بقضية تسريب التسجيلات بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما.

