1576 متضرراً من «كورونا» طلبوا تمويلات بنكية

الأولى

كشف بنك الكويت المركزي، عن أن إجمالي طلبات التمويل الواردة للبنوك من متضرري «كورونا» بلغت 1576 طلباً حتى 25 أغسطس الماضي، إلا أن المستوفي للشروط منها بلغ 997 طلباً، في حين تم رفض 579 طلباً لعدم استيفاء الشروط. (طالع ص 07) وأضاف البنك المركزي في بيانات رسمية أن إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على تمويلها 199 طلباً، بقيمة تمويل إجمالية قدرها 110.6 ملايين دينار، ووصل عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها

107 طلبات، وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لها نحو 39.9 مليون دينار. وبين «المركزي»، أن الضوابط الموضوعة لتمويل الأفراد تقضي بتقديم التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الضرورية لسد العجز في التدفقات النقدية الفعيلة المتحققة للعميل المتضرر.

ولفت الى تراجع إقبال البنوك على منح التمويل مع استمرار الأزمة وانعدام اليقين وتصاعد أزمة السيولة لدى العملاء وتنامي أثرها على الملاءة المالية للشركات، مع عزوف الصندوق الوطني عن مشاركة البنوك في تقديم التمويل وفق الضوابط الموضوعة.