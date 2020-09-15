«التربية»: إعفاء الطلبة من شرط صلاحية البطاقة

الأولى

اعفت وزارة التربية، الطلبة من شرط وجود بطاقة مدنية صالحة اثناء فترة نقل ملفات الطلاب من مدرسة إلى أخرى، مشيرة إلى التزامها بالتواريخ المحددة في القرار رقم (1) الخاص بمواعيد الإجازات والدوام والامتحانات وبداية التسجيل بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2020/ 2021.

واصدرت المناطق التعليمية نشرات إلى المدارس التابعة لها تقضي بضرورة العمل على نقل ملفات الطلبة من المرحلة الدراسية إلى التي تليها أو عند نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، من دون اشتراط صلاحية البطاقة المدنية، مع الزام ولي الأمر بتوقيع تعهد باحضار صورة منها عند التجديد لاحقا.

واشارت المناطق في النشرات الى أنه بناء على القرار رقم (1) المتعلق بآلية نقل الطلاب بين المدارس وحرصا من المناطق التعليمية على تيسير الامور خاصة بعد جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعطيل العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية الامر الذي ترتب عليه تأخير اصدار البطاقات المدنية، وبناء عليه تقرر السماح بتحويل ملفات الطلاب من مدرسة إلى اخرى واعفاء الطلبة من شرط تجديد البطاقة المدنية مع اخذ التعهد على ولي الأمر باحضار صورة من البطاقة بعد تجديدها لاحقا.