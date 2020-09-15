سمو نائب الأمير استقبل المبارك والصالح وسالم النواف

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حيث قدم لسموه اللواء الشيخ سالم النواف وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لجهاز أمن الدولة.

كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ناييب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

