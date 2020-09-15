«الهلال الأحمر»: طائرة ثالثة لإغاثة السودان ومساعدات لـ 150 أسرة لبنانية

وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر اقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية تتضمن المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لإيصالها إلى الشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لـ «كونا» ان الاستجابة لدعم الأشقاء في السودان تأتي استمرارا لدعم دولة الكويت للحد من الآثار الكارثية للفيضانات على أهالي السودان والتي طالت أكثر من نصف مليون شخص وخلفت عددا من القتلى والجرحى.

وأضاف المعراج أن الكويت تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم الآثار الصحية والبيئية على المناطق المتضررة.

وأعرب عن بالغ شكره للمتبرعين لحملة (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية موضحا ان الجمعية تنسق مع سفارة دولة الكويت في السودان والهلال الأحمر السوداني للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لتوفيرها ومساعدة المتضررين بشكل عاجل.

واشاد المعراج بدور وزارة الدفاع لتسخيرها الطائرات ووزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في إنجاح المهمة الإنسانية.

وكانت قد وصلت الاحد ثاني طائرات الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 40 طنا من المساعدات لمتضرري الامطار والفيضانات التي ضربت السودان.

وعبر مفوض الشؤون الانسانية في السودان عباس فضل الله عن شكره وتقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها الى جانب السودان عبر الدعم السخي والمتواصل، مشيرا الى الجسر الكويتي الذي ارسل العام الماضي.

من جانبه قال المدير العام لجمعية الهلال الاحمر عبدالرحمن العون انهم بعد وصول الطائرة الثانية سيعملوا على انشاء مخيمات لايواء المتضررين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وكان في استقبال الطائرة ممثل الخارجية السودانية ومفوض العون الانساني والهلال الأحمر السوداني والقائم بالاعمال الكويتي في السودان.

وبحسب مفوضية العون الانساني في السودان فان اكثر من 557 الف شخص تأثروا في 17 ولاية من أصل 18 ولاية وتسببت الامطار الفيضانات في وفاة 100 شخصا واصابة 50 اخرين وانهيار أكثر من 111 الف منزل ودمرت 1700 هكتار من الأراضي الزراعية وقتلت 5500 رأس ماشية.

من جهة اخرى، اعلنت جمعية الهلال الاحمر توقيع اتفاقية مع الصليب الاحمر اللبناني لتقديم مساعدات لـ 150 عائلة متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت لتمكينهم من ترميم منازلهم.

وقال الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة في تصريح لـ (كونا) ان «هذه الاتفاقية تأتي في اطار حرص قائد الانسانية سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد على المحافظة على كرامة الانسان بتلبية احتياجاته في الظروف الصعبة».

وأضاف كتانة «تجمعنا بجمعية الهلال الاحمر الكويتي علاقات خاصة من اجل خدمة الانسانية وهي دائما من السباقين في دعم كل انسان محتاج بتوفير المستلزمات الصحية والغذائية والعينية المختلفة».واشار الى ان «مساعدات الترميم سيتم انفاقها وفقا لمعايير دقيقة جدا لترميم منازل العائلات التي فقدت معيلها او تلك التي اصيب هذا المعيل وبالتالي تعجز عن ترميم مسكنها».

من جهته اكد رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح مماثل لـ (كونا) حرص الجمعية على مساندة الاسر المتضررة لاسيما التي تعاني من عدم قدرتها على ترميم منازلها في محاولة لتخفيف حجم معاناتها الكبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي قدمت بشكل مباشر فور وقوع الحادثة معدات طبية ومواد صحية للمستشفيات المتضررة من الانفجار كما قدمت المستلزمات الصحية والغذائية وادوات كهربائية للاسر المتضررة.

وتواصل جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى جانب الاستجابة السريعة لدعم لبنان اثر انفجار المرفأ الشهر الماضي جهودها الانسانية في دعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

