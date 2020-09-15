بعثة الأمم المتحدة تنظم «مرحلة ما بعد كورونا»

وطن النهار

تنظم بعثة الأمم المتحدة لدى الكويت اليوم الثلاثاء ندوة افتراضية بعنوان (التنمية الحضرية ومدن المستقبل.. نحو إعادة بناء مرحلة أفضل ما بعد «كوفيد- 19» تستعرض سبل تحقيق تنمية حضرية مستدامة مبنية على أسس رؤية البلاد التنموية 2035.

وتأتي الندوة المقامة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الأشغال وبلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة كجزء من سلسلة الحوار العالمي في الذكرى الـ 75 لإعلان المنظمة الأممية.

ويشارك في الندوة التي تأتي بإشراف من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى البلاد هيديكو هادزياليك ومديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي (الموئل) في الكويت الدكتورة أميرة الحسن قادة كويتيون بارزون من القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية.

وستلقى الندوة التي تستمر ليوم واحد الضوء على طرق التفكير الجديدة والفرص والتحديات التي تواجه عملية إعادة إعمار مدن جديدة أفضل في البلاد باعتبارها عناصر مشابهة لتحديات دول كثيرة أخرى.

وقالت مديرة برنامج (الموئل) الأممي الدكتورة أميرة الحسن في تصريح لـ (كونا) إن الندوة ستناقش الطرق الجديدة في بناء المدن البيئية ومدن المستقبل في سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وأضافت أن الندوة ستتناول كذلك الابتكارات التي تم تقديمها والتي سيتم تقديمها لمدن المستقبل بناء على تجارب (جائحة كورونا) والفرص التي يمكن أن تعمق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تقديم الخدمات (إدارة النفايات -إعادة التدوير- البنى التحتية الحضرية) وغيرها.

وأشارت إلى أن الكويت تعرضت لهذه الأزمة الصحية العالمية أثناء فترة انتقالية تنفذ خلالها خطتها الوطنية التنموية والتي تتماشى ركائزها مع مؤشرات وغايات أهداف التنمية المستدامة وفيها يتم تعزيز أهمية المدن الذكية وتنشيط إشراك القطاع الخاص من خلال السياسات التي تتضمنها الخطة التنموية. وذكرت أن المناقشات حول التعافي من تداعيات هذه الجائحة العالمية في حاجة إلى إطلاق استثمارات ذكية وتغييرات سلوكية من شأنها أن تزيد من مرونة المجتمعات الحضرية وأن تتمحور المدن الذكية حول استخدام الابتكار لتحسين حياة المواطن.

