«البلدي» أرجأ إعادة تنظيم «الصوابر»

وطن النهار

اعادت لجنة العاصمة في المجلس البلدي تنفيذ البند الثاني من تحويل المنطقة الحرة في الشويخ لصالح وزارة المالية «للجهاز التنفيذي» وذلك لتحديث الرد.

وقال رئيس لجنة العاصمة عبدالعزيز المعجل أمس إن اللجنة أحالت كتاب شركة نقل وتجارة المواشي بخصوص مسلخ وسوق الماشية المركزي بمحافظة العاصمة في منطقة الري للجهاز التنفيذي لكتابة تقرير ، كما أحالت توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة رقم «2» وذلك لاقتطاع جزء من مساحة المدرسة المجاور للمسجد وذلك لخدمة المنطقة.

واشار إلى أن اللجنة أجلت إعادة تنظيم الصوابر لحين انتهاء البلدية من تجهيز المخطط الهيكلي الرابع ، فيما أبقت على الجدول الاقتراح المقدم بشأن رؤية البلدية لجزيرة فيلكا.

وأوضح انها وافقت على عمل مطب صناعي في منطقة كيفان قطعة رقم «6» شارع «60»، كما وافقت على طلب وزارة الاوقاف زحزحة مسجد «الشمري» في منطقة الشويخ الصناعية، فيما حفظت مقترحات بتسمية اسماء اشخاص على حارة أو شوارع او ميدان أو غيره لحين صدور لائحة التسميات من قبل مجلس الوزراء.

ولفت إلى احالت إلى لجنة حماية أملاك الدولة الاقتراح المقدم بشأن استقطاع جزء لايقل عن «4000م2» من مدرسة زينب الابتدائية بنات لاستخدامه حديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية، فيما ابقت على الجدول اعتماد ترقم القطع «6،7،8» في منطقة الشويخ، وتخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمطنقة السرة قطعة 4 كبديل لموقع المحطة القائمة والملاصقة لاحدى القسائم وذلك تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة.

وقال المعجل أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن ضمن منطقة الروضة قطعة 2.

