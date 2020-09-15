بلدية الأحمدي خالفت 238 محلاً وسوقاً موازياً

وطن النهار

استعرض مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي سعود الدبوس الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة الشهر الماضي من خلال تكثيف الجولات الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن توجيه 312 تنبيها وإنذارا وتعهدات لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 238 مخالفة لمحال، 78 مخالفة لأنشطة متنوعة.

ولفت إلى أن المفتشين قاموا برفع 101 مركبة مهملة وسكراب، ووضع 22 ملصقا على سيارات مهملة إلى جانب الإفراج عن 123 سيارة.

وأضاف أن المتفتشين يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا في هذا الخصوص إلى غسيل وتعقيم 154045 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة إلى جانب حجز 10 بقالات متنقلة، ونقل2024 م3 من المخلفات مجهولة المصدر.

