حسن: الإمام السجاد( عليه السلام ) ترك لنا أعظم تراث إسلامي يتمثل بالصحيفة السجادية

وطن النهار

أحيت حسينية «الأوحد» مساء اول من امس ليلة استشهاد رابع أئمة اهل البيت الميامين مريض كربلاء الامام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام ليلة 25 من محرم لعام 1442هجري، حيث ارتقى المنبر الخطيب سماحة السيد داخل حسن والقى محاضرة حملت عنوان «حياة الامام السجاد عليه السلام».

وقال السيد داخل حسن: في ذكرى شهادة الامام زين العابدين سلام الله عليه وفي عرض سيرته الذاتية وترجمته الشخصية لابد لنا من توزيع هذا التاريخ المشرق وتقسيمه على ثلاثة فصول يبتدأ الفصل الأول منذ ولادته وينتهي بشهادة جده امير المؤمنين سلام الله عليه، أولا الامام زين العابدين هو الامام الوحيد الذي ولد بمدينة الكوفة وكان الامام علي امير المؤمنين ولد بمكة وباقي الائمة ولدوا في المدينة والامام المهدي عليه السلام ولد في سامراء، وكان ميلاده الشريف في عام 38 للهجرة، وكان الامام امير المؤمنين اتخذ قرارا بنقل عاصمة الدولة الإسلامية الى الكوفة بعد تسلمه المقاليد، وكان قرارا من عدة قرارات كان قد اتخذها منها عزل الولاة الذين استغلوا المنصب ومارسوا الفساد، ولاشك ان عائلته وأولاده صحبوه في تلك الانتقالة ومنهم الحسن والحسين وهذه الفترة تتحدد تاريخيا من سنة 35 الى 40 للهجرة بشهادة امير المؤمنين عليه السلام في محراب مسجد الكوفة وقد ولد الامام زين العابدين خلال هذه الفترة وامه شاه زنان ملك النساء.

مولده وسيرته

وأضاف: اما الظروف التي جعلت هذه المرأة شرف مصاهرة فاطمة الزهراء وأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كانت امرأة فارسية لا ترتبط باهل البيت ولكن هناك ظروفاً أدت الى هذه العلاقة حيث حدثت حرب بالمشرق الإسلامي وعندما وضعت الحرب اوزارها جيء بمجموعة من الاسرى والسبايا ومن ضمنهم ثلاثة بنات لكسرى يزدجرد احداهن اسمها شهربانويه والثانية خيابانويه والثالثة شاه زنان، وامير المؤمنين عنده طريقة بالتعامل مع الاسر المنكوبة وبنات الملوك واسرهم المرموقة التي تتعرض لعثرات الدهر ونكباته وانطلاقا من الحدث الشريف الذي يقول «اكرموا عزيز قوم ذل بعد عزته» فلم يكن يجري عملية الاستعباد والاسترقاق على هؤلاء الاسرى، فزوج واحدة للعبد الصالح محمد بن ابي بكر فأنجبت له القاسم بن محمد وهو جد الامام الصادق عليه السلام لامه فاطمة ام فروة وامها أسماء بنت محمد بن ابي بكر وكانت من العالمات الفقيهات، والبنت الثانية لكسرى زوجها بعبدالله وانجبت سالم وهو احد فقهاء المدينة السبعة واما الثالثة شاه زنان زوجها للإمام الحسين فأنجبت له الامام زين العابدين عليه السلام، وقد عاش الامام هذه المرحلة المبكرة من ولادته حتى شهادة جده امير المؤمنين عليه السلام.

مرحلة التعتيم

وتابع حسن قائلا : وننتقل الى المرحلة الأخرى والتي تمتد الى 20 عاما من شهادة امير المؤمنين عليه السلام حتى واقعة الطف وهي فترة غامضة من حياة الامام زين العابدين معتم عليها والاعلام المرتزق والابواق وتدوين التاريخ بتلك الأقلام التجارية عتمت عليها، فمثلا كتاب الأغاني لابي الفرج الاصفهاني وكتاب العقد الفريد وكتاب الصبح الاعشى وهي موسوعات كبيرة في الادب والتاريخ فتجد انها ومؤلفيها يهتمون اهتماماً بالغاً بتدوين الحفلات الراقصة التي تعقد في قصور بعض الخلفاء الامويين والعباسيين والادب والشعر وغيرها، لكن لا تجد أي لمحة عن العلماء والاعلام الذين لهم عطاءات مثل الامام زين العابدين والامام الباقر عليه السلام والصادق لا تجد إلا شيئاً يسيراً يعاني الباحث حتى يتوصل اليه، وأيضا بسبب ان هذه الفترة هي بسبب معاصرة الامام لإمام اخر مثل الحسن والحسين عليهم السلام فالإمام الأسبق هو من يتصدى للمسائل والتربية والتوجيه فالإمام زين العابدين بحضور الامام الحسن والامام الحسين عليها السلام لا يكون له الدور البارز لكنه يساير ويواكب الاحداث والتي كانت احداث مرعبة ومختلفة ومهمة.

