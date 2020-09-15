«نماء» كرَّمت المخترعة جنان الشهاب

وطن النهار

كرمت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي المخترعة الكويتية المهندسة جنان شهاب الحائزة على جائزتين وميدالية ذهبية في مسابقة الابتكار الدولية الخامسة (iCAN) 2020 في كندا، جاء ذلك خلال استقبال رئيس وأعضاء جمعية الإصلاح للمخترعة جنان الشهاب، ووالدتها أمس، في مقر الجمعية، بحضور مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية سعد العتيبي، ومسؤولة أمانة العمل النسائي في جمعية الإصلاح بثينة الدهيشي.

بدوره، أشاد رئيس الجمعية د. خالد مذكور المذكور بما قدمته المخترعة جنان الشهاب، معرباً عن فخره واعتزازه بلقائها والاستماع إلى تجربتها الإيجابية والإنجازات التي حققتها، مشيراً إلى أن توظيف العلوم النافعة من مطالب الشريعة الإسلامية.

واستعرض المذكور ما تقوم به جمعية الإصلاح الاجتماعي من برامج وأنشطة مختلفة لخدمة المجتمع، مبيناً دور جمعية الإصلاح في التنمية المجتمعية وتعزيز القيم النبيلة في المجتمع الكويتي، وأشار المذكور إلى أن جمعية الإصلاح دورها متفاعل ومتقدم ومواكب للتطور والانفتاح على المجتمع.

من جانبه، قال مدير عام «نماء» سعد العتيبي: تكريمنا اليوم للمخترعة جنان هو تكريم رمزي، ويعبر عما نشعر به تجاه البنت الكويتية التي تجاوزت تحدياتها الكبيرة وأصبح لها شأن كبير. وأضاف العتيبي: نحن في «نماء» لنا اهتمام حقيقي في إبراز مثل هذه الرموز المجتمعية، وهو واجب علينا، مشيراً إلى أن وظيفة الإنسان عبادة الله وإعمار الأرض، ومن الإعمار أن يصنع الإنسان ما يفيد البشرية، وأشاد العتيبي بدور الشهاب، مبدياً استعداده لدعم مثل هذه الإنجازات والمبادرات المجتمعية.

