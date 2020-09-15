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«الأوقاف» حددت 6 أكتوبر للاختبار المؤجل للأئمة

علي الفرحان
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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة الشؤون الفنية عن موعد الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين الذين تخلفوا عن الاختبار السابق على أن يكون يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الساعة الثالثة والنصف عصراً بالقاعة الكبرى بمبنى قطاع المساجد بمنطقة الرقعي. وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر أبا ذراع: تسعى الوزارة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكفاءات الوطنية للعمل بهذه الوظائف المباركة، لذا جاءت هذه الدعوة لعقد هذا الاختبار لإتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار السابق. وأوصى أبا ذراع المتقدمين بالحرص على اغتنام هذه الفرصة والاستعداد بشكل جيد لاجتياز هذا الاختبار وما بعده من مقابلات مؤهلة للعمل بوظائف الإمامة والآذان. جدير بالذكر أنه من المتوقع دخول ما يقارب 250 متقدماً للاختبار التحريري المقرر إجراؤه مطلع الشهر المقبل.


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