الصويان لفتح مزادات للأسماك في شرق والفحيحيل

وطن النهار

دعا رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان الجهات الحكومية المعنية للاستجابة لمطالب الصيادين الضرورية والتي يأتي في مقدمتها عودة الصيادين المقيمين العالقين في الخارج والسماح لهم بدخول البلاد لممارسة عملهم بمهنة الصيد. وقال في تصريح له إن مهنة الصيد تعد من المهن الشاقة التي تحتاج إلى عمالة ماهرة والتي أغلبها خارج البلاد، وهي مثلها مثل الكثير من المهن التي في المصانع وتربية المواشي والزراعة، لافتا إلى أن تأخر عودة الصيادين سيؤدي إلى محدودية المنتج البحري وندرته ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث ان المنتج المحلي هو الذي يحافظ على توازن الأسعار ويجعلها في متناول الجميع. كما اقترح أن يتم استقبال الصيادين في حال عودتهم للكويت وفقا للاحتياطات الصحية التي تراها وزارة الصحة بدلا من المجيء الى البلاد عبر الترانزيت. وأشار الصويان إلى أن الاتحاد يطمح أيضا إلى فتح المزادات في سوقي شرق والفحيحيل للمستهلكين بدلا من حصرها على الشركات والمطاعم والبسطات كما هو الوضع الراهن، مقترحا تخصيص مزادين بالفترة الصباحية وبعد صلاة العصر لتخفيف الزحام ووفق الشروط التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية حتى يتسنى للمستهلكين دخول المزاد لشراء ما يحتاجونه من الروبيان والأسماك حيث ينحصر الآن الأمر على المطاعم والشركات والبسطات والأسواق الموازية.