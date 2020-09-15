تسجيل 135 فريقاً في مسابقة لمواجهة تحديات «كورونا»

وطن النهار

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسابقة (الايدياثون) الإقليمية وهي جزء من سلسلة الهاكاثون (كيو ايت في اس كوفيد- 19) وذلك بالشراكة مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي والبنك الدولي. وقال برنامج الأمم المتحدة الانمائي في بيان صحافي إن (الايدياثون) الإقليمية هي مسابقة على مستوى الدول العربية حيث تتحدى الفرق المسجلة بتكوين أفكار مبدعة عن كفاءة القطاع العام في ظل تأثيرات فيروس كورونا المستجد. وأوضح البيان أنه تم التسجيل لـ 135 فريقا من 17 دولة عربية مشيرا إلى أن الفريق الفائز بالمركز الاول سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار أميركي أما المركز الثاني فيحصل على 10 آلاف دولار فيما يحصل المركز الثالث على 7 آلاف دولار. وبين أن أنشطة المسابقة تتم عن طريق برنامج (زووم) على أن تنتهي المسابقة في 5 أكتوبر المقبل وسيعلن عن الفائزين في نفس اليوم.ونقل البيان عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت هيديكو هادزيالك قوله «إن هناك عدداً متزايداً من مقالات الإدارة حول تحسين مشاركة الموظفين وزيادة الإنتاجية خلال فترة وباء كورونا وما يترتب على ذلك من حالة طبيعية جديدة». وأشارت إلى أنه مع ذلك لم تتم مناقشة الكثير بعمق حول كيفية تحسين مشاركة الموظفين وكفاءة وفعالية القطاع العام.من جانبه أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي وفق البيان أنه سيتم توجيه المشاركين في (الايدياثون) من قبل فريق من مدربين محترفين من الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في الدول العربية للتوصل إلى حلول واقعية ومبتكرة.