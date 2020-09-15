«الداخلية» أحالت للنيابة 9 ملفات للانتخابات الفرعية

وطن النهار

كشفت مصادر قانونية لـ «النهار» أن النيابة تلقت 9 ملفات من وزارة الداخلية ضد عدد من المواطنين لاجرائهم فرعيات لاختيار مرشحهم تمهيدا لانتخابات مجلس الامة 2020.

واضافت المصادر ان النيابة شكلت فريقا للتحقيق في الملفات المحالة من وزارة الداخلية، وسوف يتم استدعاء وضبط واحضار المتهمين خلال الايام القادمة.

وأكد أن المتهمين في القضية خالفوا المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962، حيث سوف يواجه المتهمون تهمة التنظيم لانتخابات فرعية غير مصرح بها قانونا بعد ان قام رجال المباحث برصد المتهمين، اثناء اجراء فرعيات لاختيار من يمثلهم من ابناء قبيلتهم في البرلمان.

وبينت ان المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته وتنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين) وفق بند خامسا (كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعى اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة).

وكشف مصدر امني أن الاجهزة الأمنية التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من رصد عدد من المواقع التي جرت فيها الانتخابات الفرعية أو ما يسمى بالتشاوريات وتم اعداد التحريات وتجهيز الملفات واحالتها الى النيابة.

