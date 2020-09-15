الحبس 3 سنوات لعقيد و3 وافدين لاتجارهم بالبشر

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات امس في» قضية الاتجار بالبشر» المتهم على ذمتها عقيد بوزارة الداخلية، الى جانب 3 وافدين، بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل المتهم الاول من وظيفته وابعاد باقي المتهمين بعد تنفيذ العقوبة. وتتلخص تفاصيل القضية في أن عدد العمال المقيدين على «شركة العقيد» كان أكثر من 1300، وليست هناك اقامات وأذونات سارية الا لـ 300 منهم فقط، مبينة أن هذا المسؤول افتتح 13 شركة أخرى لجلب مزيد من العمال. وكانت النيابة استمعت الى أقوال 15 من العمال المجني عليهم في الواقعة، والذين أحالتهم مباحث الاقامة كشهود، حيث أكدوا أنهم تعرضوا لجريمة اتجار بالبشر، وأن بعضهم دفع بالعملة المصرية أكثر من 55 ألف جنيه، في مقابل تسديد آخرين ما بين 1000 و1500 دينار ثمناً لاقاماتهم.