«الصحة»: 708 إصابات جديدة و506 تعافوا من «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 708 اصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 95472 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 563 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 189 حالة في منطقة حولي الصحية و165 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و157 حالة في منطقة الفروانية الصحية و121 حالة في منطقة العاصمة الصحية و76 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9408 حالات.

وأشار الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3928 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 679670 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 506 اصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 85501 حالة.

من جانب آخر افتتح، امس مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار مقابل مدخل طوارئ مستشفى العدان بطاقة استيعابية 1100 سيارة، 40 منها للمعاقين.

ويتكون المبنى من 5 طوابق: سرداب وأرضي و3 طوابق ومزود بلوحات ارشادية وخاضع لنظم مكافحة الحريق، ومزود بمصاعد ودورات مياه وغرف للحراس ومولدات خاصه للطوارئ.

وقال د.أحمد الشطي مدير منطقة الأحمدي الصحية، أن هذا المبنى ضمن سلسلة ستفتح تباعا تشمل مواقف سيارات اضافية، ومبنى آخر للعلاج الطبيعي يشمل 3 أبراج.

وعبر الشطي عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع بوزارة الصحة، والشؤون الهندسية بمنطقة الأحمدي الصحية والشركة المنفذة للمشروع.

ونوه بأنه خلال الفترة الماضية افتتحت العديد من المشاريع في منطقة الأحمدي الصحية شملت: مركز الفنطاس التخصصي، مركز صباح الأحمد للعيادات التخصصية، ومركز صباح الأحمد E للرعاية الصحية الأولية، بالاضافة الى افتتاح مركز خدمات الدم بمنطقة الأحمدي الصحية والذي بدأ في استقبال وخدمه المتبرعين من أهالي محافظه الأحمدي.

