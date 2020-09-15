«جمعية المياه» نظمت ندوة إلكترونية

وطن النهار

نظمت جمعية المياه بالتعاون مع المؤسسة الدولية «جرين ويف» للاستدامة الندوة الالكترونية الافتراضية «الأمن المائي وشح المياه» بمشاركة نخبة من خبراء المياه العرب والدوليين من كل من الكويت ومملكة السويد والمملكة المغربية وسلطنة عمان والمملكة الاردنية الهاشمية. وقال الدكتور صالح المزيني رئيس الجمعية ورئيس ندوة (الأمن المائي وشح المياه) «من الضروري توفير الاستثمارات الجديدة المالية لها القدرة على تغطية تكاليف انتاج المياه واستخدام الأساليب الحديثة المتطورة ما يساعد على وفرة المياه مع ضرورة استخدام الأساليب الحديثة في ترشيد المياه». لافتا الى ان الظروف الحالية للمياه هي الأسوأ ولهذا يتطلب الأمر تغيراً في طريقة ادارة المياه واستبداله بنظام يستند الى ادارة سليمة لكل الموارد المائية بحيث تشترك فيه جميع القطاعات المستفيدة من المياه على جميع المستويات ومن بين أعضائها المجتمع المدني الذي من الممكن أن يلعب دورا مهماً ورئيسيا في توفير خدمات المياه.