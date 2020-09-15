«فنار» يدعو الفرق التطوعية للتسجيل في «الدليل الشامل»

وطن النهار

بمناسبة اليوم العربي للعمل التطوعي الذي يحتفل به العالم العربي في 15 سبتمبر من كل عام، أعلن رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني ««فنار»

د. خالد الشطي، عن قيام المركز في الوقت الراهن بعمل دليل شامل عن الفرق التطوعية في الكويت، للتعريف بها وبأعضائها وبعملها وكيفية التواصل معها.

وقال الشطي إن مركز «فنار» قام بعمل رابط موجود على موقعه الالكتروني fanarkwt.com يمكن من خلاله لكل الفرق التطوعية التسجيل فيه بهدف وضع بيانات التواصل معها، لتضمينها في الإصدار المرتقب، سواء الفرق التابعة لمبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية «بادر» أو الفرق الأخرى غير التابعة للمبادرة، داعيا جميع الفرق التطوعية إلى التفاعل مع الحدث، وتسجيل فرقهم بأسرع وقت، حتى يتسنى لـ «فنار» إصدار الدليل في غضون الأيام المقبلة.

وأوضح أن المركز اختار اليوم العربي للتطوع، للإعلان عن هذا الإصدار، من أجل نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية والعالمية، والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية في الكويت وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعية الخيرية والإنسانية والفرق التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. وأضاف الشطي إن «فنار» يهدف إلى المساهمة في توجيه طاقات شباب الكويت والطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين. وتوريث حب العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية وبين مختلف الأجيال، ونقل الخبرات التطوعية المختلفة إلى الفئات المستهدفة بما يؤدي إلى وضع المتطوعين في العمل المناسب لميولهم وتخصصاتهم وأعمارهم مع إفساح المجال؛ للاستفادة من آرائهم. وعلى صعيد آخر، حول آخر مستجدات المركز، أكد الشطي أن «فنار» استطاع أن يتقدم بعدة خطوات في مجال توثيق العمل الإنساني، ولم يتأثر بفترة توقف العمل في الكويت خلال الفترة الماضية بسبب أزمة انتشار وباء فيروس «كورونا»، واستمر موظفوه في إنجاز مهام عملهم من منازلهم، ونجحوا في تنفيذ العديد من الإصدارات والمطبوعات الورقية والإلكترونية خلال الفترة الماضية، والتي سوف تظهر خلال الوقت الراهن، ومنها مجلة «فنار» الربع سنوية، وعدد من الكتب المتخصصة في مجال توثيق العمل الإنساني.

