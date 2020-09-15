«الوطني للثقافة» يطلق اليوم معرضاً افتراضياً بعنوان «صيفنا أحلى»

وطن النهار

يطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الثلاثاء معرضا افتراضيا على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «صيفنا أحلى» يتضمن مشاركات وأعمالا لفنانين كويتيين وعرب ويستمر حتى 30 سبتمبر الحالي.

وقال الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل في تصريح صحافي إن هذا المعرض الذي سيقام بمناسبة حصول المجلس على منحة مؤسسة (غيتي) العريقة للحفاظ على التراث الحداثي يأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز أدوات التواصل الفني مع الجمهورين المحلي والعربي وإتاحة الفرصة لعرض إبداعاتهم الفنية.

وأضاف أن هذه المشاركات الفنية المميزة تأتي تلبية واستشعارا من المجلس بضرورة تسخير الفن في زمن وباء (كورونا) الذي أثبتت العديد من الدول من خلال إحيائها لمنصات الفنون الافتراضية حاجة النفس البشرية لتلقي الذوق والإبداع البشري. ولفت إلى اهتمام الفنان التشكيلي العربي بتراثه المعماري من خلال إنتاجه المميز، مشيرا إلى أن مساهمة هذا العدد الكبير من الفنانين العرب إخوانهم الكويتيين يأتي انطلاقا من حرص الفنان العربي على دعم تراثه والاهتمام بالنواحي العمرانية التي تزخر بها البلدان العربية ومدنها العريقة تاريخيا وحضاريا.

من جهته، أشاد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والفنون د. عيسى الأنصاري في تصريح مماثل باهتمام قطاع الفنون بالأنشطة الفنية بمختلف ألوانها من خلال المعارض التي أقامها المجلس في أزمة جائحة (كورونا) لمواجهة التحدي واستمرار التواصل مع الجمهور الكويتي والعربي.

وأشار الأنصاري إلى أن معرض (صيفنا أحلى) يشكل فرصة جيدة لإحياء الفنان التشكيلي العربي قضايا التراث والعمارة كل في بلده. من جانبها، قالت منظمة المعرض وعضوة المرسم الحر الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور في تصريحها إن فكرة المعرض جاءت للاحتفاء بالتراث المعماري العربي بمناسبة حصول المجلس على منحة (غيتي) للمحافظة على الحداثة المعنية برعاية المباني الحداثية والتي خصصت لمعلم أبراج الكويت الشهير مع عدد من المباني في دول أخرى. وأضافت العصفور أن عدد الأعمال المشاركة في المعرض 247 عملا لـ 220 فنانا من الكويت والدول العربية، موضحة أنهم عرضوا من خلاله صورا ورؤى عمرانية سواء في التجريد أو الواقع وبخطوط فنية مختلفة.

وبينت أن المعرض سيتضمن محاضرات افتراضية حول التراث المعماري مع عدد من الباحثين في التراث والآثار، لافتة إلى أن فعاليات المعرض سيتم عرضها على حساب موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) kwti_artist

