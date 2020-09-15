«نفط الكويت» أجازت 463 مواطناً في اختبارات «الإنكليزية» لهيئة «مكافحة الفساد»

وطن النهار

أكدت شركة نفط الكويت في بيان صحافي، أنها أجرت اختبارات اللغة الانكليزية والتخصص للمتقدمين لهيئة الفساد، وهو مؤشر واضح على مدى التعاون المتبادل ما بين شركة نفط الكويت وجميع وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك دلالة واضحة على جدية وحوكمة نظام الاختبارات الذي تطبقه الشركة.

وأشارت الشركة الى أن مجالات التعاون التي تنتهجها «نفط الكويت» مع الجهات التعليمية في الدولة، تهدف الى خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية، حيث تم أخيراً تنفيذ برنامج تعليمي/ تدريبي لـ 171 متقدما مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بهدف التعيين بعد انتهاء البرنامج التدريبي بنجاح.

وأوضحت «نفط الكويت»، أن العدد الإجمالي للمقبولين الذين تم إجراء القرعة لهم، هو 463 مقبولا، منهم 312 من الذكور، و151 من الإناث، فيما بلغ عدد المقبولين من حملة الشهادة الجامعية 251 مقبولا، وعدد المقبولين من حملة شهادة الدبلوم 204 مقبولين، وعدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة 8 مقبولين.

