هل هناك ديموقراطية في الكويت؟

آراء

الدول ثلاث: ديموقراطية، شبه ديموقراطية، ودكتاتورية

ونحن من الذين شبه لهم، انا في شبه الديموقراطية عائشون، وربما أدنى من ذلك بكثير.

الدستور يعطي صلاحيات كبرى للحكومة بممارسة سلطات وتشريعات بنسبة تزيد على 90% عن سلطة الشعب وباقي العشر،هم تشارك فيه، فالنواب يشترون أيضا من الحكومة، ويمتلكون أصواتهم عبر التنفيعات والواسطات والقبول في الكليات العسكرية، وحتى حرية الراي وضع لها كثير من المعوقات، وآية ذلك أن يحاسب المبلغ عن الفساد وينجى الفاسد!!يعني هناك مسرحية تدعى بالديموقراطية، والديموقراطية عنها براء، فحتى فكرة الأحزاب المطروحة على الأجندة السياسية في ساحتنا المحلية، لاتزال نظرتها فئوية وعنصرية وقبلية وغير مرضية لكل الأطراف!

فلا تزال فكرة العمل الجماعي وانشاء الأحزاب وحرية الرأي والحكومة المنتخبة، بعيد كل البعد عن المخيال السياسي لدى سياسيينا الا ما ندر وقل!

كنا نأمل لفكرة الدوائر الخمس أن تزيل هذه الجاهليات التي كرسها ويكرسها المجتمع، لكننا لانزال نرى الرشاوى والقبليات والطائفيات هي المعادلة الحاسمة في الوصول الى قبة البرلمان، وقد زاد ضراوة في الصوت الواحد الذي هو من تشريعات السلطة ايضا، وأظن أن المشكلة ليست في القانون، ولا في الدوائر الخمس، ولا في الدائرة الواحدة أيضا، بل مشكلتنا تكمن بادية الملامح في النصوص والنفوس معا! في أنفسنا التي لم تفهم حتى الآن المعنى الحقيقي للديموقراطية، واحترام الرأي الأخر، والعيش مع المختلف، والتداول السلمي للسلطة. واستفراد السلطة بالقرار والتشريعات والمال دون محاسبة تذكر أو عقاب يزدجر؟!

ان الديموقراطية ليست مبادئ ترفع، أو شعارات تغرد بها حناجر النواب.. انها حياة وأسلوب عيش لا بد من ممارسته في البيت والأسرة والمدرسة، قبل مزاولة الفعل السياسي. ففي الوقت الذي يطبق فيه القانون بالتساوي وتكون ترقية الناس للمناصب لا ترتبط بذيل الاسم الذي يشفع فيه، أو الواسطة التي اتى بها، انما بالكفاءة وصائب الأداء، ويكون احترامنا للآخر وقبوله، لا لجنسه أو دينه أو أصله، وانما لانسانيته التي كفلها الدستور.. عندها ستكون لنا ديموقراطية نؤمن بها وتتحقق على صخرة الواقع المعيش.

لكي تكون لنا ديموقراطية حقيقية، لا بد لفرسانها من طرح برامج حقيقية ورؤية مستقبلية يكون بها تغيير للدستور والمشاركة الشعبية عبر تغيير مواده،لاكمال النظام الديموقراطي المنقوص، وأن لا ترتكز على أساس قبلي ونفس طائفي أو مصلحة فردية، لأن الاختلاف حاصل لا محالة وتوحيده، أشبه بتكعيب المثلث، فلنجعل الآخر يؤمن بما يراه بحرية ونمارس حياتنا بعقلية، فالغرب لم يتطور حتى تجاوز مسائله الخلافية الدينية والعرقية وتعامل مع برامج سياسية تنموية تقدمية فتقدم هو وتأخرنا نحن! وأظن أن ذاك يتطلب جهودا حثيثة وكبرى من النخبة التي يجب ألا تستجيب لرأي العامة، بل لا بد من أن تكون النخبة هي التي تقود الجماهير وتوجهها الى بر الأمان، أليس الأنبياء والعلماء والمفكرون من أمثال أفلاطون وسقراط وابراهيم قد تعرضوا لاضطهاد العامة، ومع ذلك لم يستجيبوا لهم؟ بل قادوهم بقناديل الهدى السني، لتحقيق وعد أعلى فوق ما يتصورونه، وأبعد مما يرونه..؟!

التغيير لا بد أن يكون في النصوص أولا وفي النفوس ثانياً وهذا مرمى بعيد المنال ويحتاج لسنوات. عدا ذلك هو ضرب من الخيال المسرحي والسراب الذي يحسبه الظمآن ماء!

