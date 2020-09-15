عميقـة أو عقيمـة

آراء

لأن الكويت بلد صغير الحجم كبير الأفعال وهو بلد عرف واشتهر بالخير والعطايا والمنح والهبات للغير ووقوفها من المحتاج والمعتاز ولهذا كان ديدن الكويت وأهلها العمل الخيري وحتى لقبت الكويت بمركز العمل الانساني بالعالم من قبل الأمم المتحدة قبل 6 سنوات مضت لما قام فيه أميرنا حفظه الله ورعاه الذي لقب بقائد العمل الانساني وهذا من فضل ربي على الكويت والكويتيين، ولكن بالأيام القليلة الماضية بتنا نسمع عن شيء يعرف بالدولة العميقة وان هذه الدولة موجودة بالكويت وهي قد تكون سبب العديد من المشاكل والفساد الذي نعاني منه كوطن ومواطنين وهذا كله جاء بسبب الصراع الخلفي الموجود لدينا على النفوذ والسلطة والسطوة وكأن الكويت ليست دولة مؤسسات وقانون ودستور ينظم الحياة بهذا الوطن الغالي وبات الكل يقذف الكل بعبارة الدولة العميقة وأغلب المواطنين البسطاء من فئة الغالبية الصامتة هم على قناعة أن الكويت اليوم باتت دولة عقيمة.

ولنرى ونعرف ما هو المقصود بالدولة العميقة التي بدأت تكثر في مسامعنا هذه الأيام وتعريف الدولة العميقة أو الدولة المتجذرة أو دولة بداخل دولة مفهوم شائع غير اختصاصي يستخدم لوصف أجهزة حكم غير منتخبة تتحكم بمصير الدولة وقد تتواجد الدولة العميقة بهدف المؤامرة أو بهدف الحفاظ على مصالح الدولة ومن المفترض بأن للدولة العميقة أفراداً موجودين بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية، وبمقدور هؤلاء الافراد العمل والتأثير والتوجيه بالقرارات المحلية والمصيرية، والمفهوم العام لها هو الأول يتمثل في رجالها الذين لديهم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المتنوعة، والثاني وهو الخفي الذي يحرك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ الأوامر المطلوبة منهم وهذا يعني عن وجود (دولة موازية)، وذلك التحالف العميق يظهر الجامع بينهم هو المصالح الاقتصادية والتجارة والمال وعلاقات اجتماعية ولربما عائلية أو طائفية أو مذهبية، ويوحدهم جميعا هو بقاء مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من المساءلة والعقاب أو الملاحقة القضائية، وبالاختصار هي عبارة عن تحالف اجتماعي عميق بين الطبقات الاجتماعية أو شرائح فيها وخاصة بيروقراطية الدولة وأجهزة القرار ويصل بأغلب الأوقات للكثير من قطاعات المجتمع المدني وبالاضافة للعلاقات الاقليمية والدولية، وبعد الذي عرفناه عما يسمى بالدولة العميقة نتساءل نحن المواطنين من فئة الغالبية الصامتة من أبناء هذا الوطن العزيز هل فعلا لدينا شيء يسمى بالدولة العميقة؟ ومن انشأها؟ ومن عمل على وصولها لهذه القوة؟ وهل ستستمر او ستنتهي؟ والحين نعود للعقيمة والعقم دائما مرتبط بالحمل والانجاب ولكننا بالكويت اليوم ومنذ زمن ماضٍ نعيش العقم الفكري الذي أصاب البلاد والعباد بالتراجع بكل القطاعات الحياتية والخدمية لكون العديد يعاني من عقم بالفكر ولا يقبل الفكر الاخر الذي يكون أفضل منه وهذا هو أخطر أنواع العقم على الافراد والمجتمعات والعقول العقيمة لا تعطي أية مساحة للتنمية والتطور السريع والدائم بحيث تقلل من حدوث النهضة العلمية والفكرية والعمرانية والمجتمعية وقد توقفها وتجعل امكانية الوصل لها مستحيلا ما يجعل الفساد هو السائد بالبلاد والمجتمع، والحين نسأل ونتساءل هل لدينا دولة عميقة أو دولة عقيمة؟

وبالختام أتمنى كما يتمنى كل الكويتيين ألا يكون لدينا دولة عميقة ولا دولة عقيمة من أجل حاضر أفضل من الذي نحن فيه ومستقبل بارز الملامح وليس كما نحن فيه اليوم مستقبلنا مجهول ومبهم والكويت والكويتيون يستحقون الأفضل دائما، ولذا أقول تفاءلوا لا هي عميقة ولا عقيمة الخير بقبال وهذي الكويت صلِّ على النبي، والآن ما ظل عندي الا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من العميق والعقيم ومن كل سوء وشر، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن مينون يسأل: ما هي حقيقة تعديل التركيبة السكانية بالكويت؟ الجواب بهذه الجملة الطربية (طار بالهوا شاشي وانت متدراشي يا جدع) وانت يوووز عن الجنون يا مواطن.

