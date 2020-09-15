الحجر المنزلي

آراء

«الحمد لله على كل حال»، خير عبارة لنبينا الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم- أفتتح بها مقالي اليوم، بعد خروجي معافى باذن الله من (كورونا). فبعد عمل فحص كوفيد _19 وكانت النتيجة ايجابية، كان لزاما علي الدخول بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام بناء على اجراءات وزارة الصحة لكل مصاب بهذا المرض، والحمدلله كانت أعراض الاصابة خفيفة فتبعت الاجراءات الوقائية بداية من الذهاب الى المركز الصحي المختص بالمصابين وعمل التحاليل اللازمة ووضع اسوارة المصاب التي تجعل مراقبة المريض أسهل وأسرع على الوزارة.

في أول الأيام كان الخوف يداهم مشاعري نتيجة تأكيد الاصابة، لكن مع تناول العقاقير الطبية المساعدة على مقاومة المرض، الحبوب المسكنة بالاضافة الى الاكثار من السوائل الدافئة والفيتامينات كان الخوف قد تلاشى وبدأت بمقاومة المرض الذي كان عبارة عن احساس بالتعب بالوهن مع ارتفاع حرارة الجسم ومع مرور الوقت زادت ثقتي بقدرتي على تجاوز المرض بعد فضل من الله طبعا، وكانت أول تباشير الفرج احساسي بالوقوف والحركة وممارسة نشاطي الطبيعي داخل المنزل ما زاد من قوتي تجاه المرض.

كما قمت بعمل استشارة طبية عن المرض وكيفية التغلب عليه وأخذت النصائح من المختصين في برنامج «شلونك» ومراقبتهم التي أثبتت حسن وكفاءة منتسبي وزارة الصحة بالتعامل مع المرض والحالات المصابة، كانت متابعة الحالة وسرعة الرد على الاستفسارات محل تقدير وتشجيع لدي وأعتقد لدى أغلب المصابين بمرض كورونا.

ختاما: أحمد الله عز وجل ثانية على خروجي من هذه المحنة، كما أثني على كفاءة وشجاعة كوادرنا الطبية التي لمستها بشكل واضح، سائلا المولى السلامة للجميع والرحمة للمتوفين من آثار المرض.

