مرسيليا حسم «معركة» سان جرمان

دوليه

فك مرسيليا عقدة غريمه باريس سان جرمان عندما تغلب عليه 1 - 0 أول من امس في «كلاسيكو أحمر»، وذلك في قمة وختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا التي شهدت انتزاع فرق رين وليل وموناكو للصدارة بفوز الاول على نيم 4 - 2 والثاني على متز 1 - 0 والثالث على نانت 2-1.

وهو الفوز الاول لمرسيليا على باريس سان جرمان في 21 مباراة وتحديدا منذ نوفمبر 2011 (3 - 0 بملعب فيلودروم)، خسروا بعدها امام نادي العاصمة 17 مرة مقابل ثلاثة تعادلات.

كما هو الفوز الأول للفريق المتوسطي على نادي العاصمة بملعب «بارك دي برانس» منذ 28 أكتوبر 2010 (3 - 0).

وهو الفوز الثاني على التوالي لمرسيليا هذا الموسم، فيما خسر باريس سان جرمان للمرة الثانية على التوالي بعد الاولى بفريقه الرديف امام لنس 0 - 1 الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية. وهي المرة الاولى التي يخسر فيها مباراتيه الاولين في الدوري منذ عام 1984.

وشهد الكلاسيكو توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم جيروم بريسار على اشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني.

وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان امافي (مرسيليا) ولايفان كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد النجم البرازيلي نيمار لضربه المدافع الاسباني الفارو غونزاليس على رأسه بدون كرة لحظة الاشتباك. ودفع المدرب الالماني للنادي الباريسي توماس توخل بنيمار والارجنتيني انخل دي ماريا اساسيين بعد تعافيهما من الاصابة بفيروس «كوفيد- 19»، فيما جلس باريديس، أحد سبعة لاعبين باريسيين اصيبوا بالفيروس، على دكة البدلاء، وغاب حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والارجنتيني ماورو ايكاردي وكيليان مبابي والبرازيلي ماركينيوس.

وشارك الوافد الجديد الايطالي أليساندرو فلورنتسي أساسيا بعد يومين من ضمه على سبيل الاعارة من روما.

وكاد باريس سان جرمان يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر فلورنتسي كرة داخل المنطقة تابعها مواطنه ماركو فيراتي من مسافة قريبة أبعدها الحارس ستيف مانداندا ببراعة (2).

ورد مرسيليا بتسديدة قوية لفالنتان رونجييه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الاسباني سيرخيو ريكو على دفعتين (5). وكاد نيمار يفعلها عندما تلقى كرة عرضية من فلورنتسي تابعها برأسه من مسافة قريبة فوق العارضة (18). ونجح فلوريان توفان في افتتاح التسجيل لمرسيليا عندما استغل كرة من ركلة حرة بعيدة، فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار ريكو (31).

وتابع مانداندا تألقه وتصدى بقدمه لتسديدة زاحفة للاسباني بابلو سارابيا (57)، ثم بقدميه مرة اخرى لابعاد تسديدة قوية لنيمار (60).وسجل دي ماريا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل (61)، قبل أن يلغي للسبب ذاته هدفا للبديل الارجنتيني داريو بينيديتو (63).

وحققت أندية رين وليل وموناكو فوزها الثاني على التوالي مقابل تعادل في المرحلة الافتتاحية، فرفع كل منها رصيده الى سبع نقاط مستغلين خسارة نيس المتصدر السابق أمام مضيفه مونبلييه 1-3. ويتفوق رين وليل وموناكو بفارق نقطة واحدة على نيس وسانت اتيان الفائز على ستراسبورغ 2-0 السبت في ثاني مباراة له هذا الموسم.

في المباراة الاولى، بكر رين، ثالث الموسم الماضي، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 12 عبر مهاجمه الغيني الأصل سيرو غيراسي بتسديدة قوية بيسراه، لكن نيم أدرك التعادل بواسطة الدولي الباراغوياني الأرجنتيني الأصل أندريس كوباس في الدقيقة 36. ولم تدم فرحة أصحاب الأرض سوى ثلاث دقائق حيث منح غيراسي التقدم مجددا لرين (39).

وأدرك الجزائري زين الدين فرحات التعادل لنيم مطلع الشوط الثاني (55)، لكن المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، الوافد هذا الصيف من ديجون، سجل الهدف الثالث لرين في الدقيقة 72. وعزز بوريغو بالهدف الرابع من هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي الثانية، يدين ليل، رابع الموسم الماضي، بفوزه الى مهاجمه البرازيلي لويس أراوجو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88.

وفي الثالثة، منح السنغالي سفيان ديوب التقدم لموناكو في الدقيقة الخامسة، ورد الضيوف مطلع الثاني عبر لودوفيك بلاس (61)، لكنهم لم ينعموا به سوى أربع دقائق حيث أعاد الهولندي الأصل فيليم غوبيلس التقدم لفريق الامارة بمتابعته من مسافة قريبة. وتابع لنس، العائد حديثا الى دوري الاضواء، صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على مضيفه لوريان 3-2. وحقق بريست فوزه الاول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على مضيفه ديجون بهدفين نظيفين سجلهما رومان بيرو (42) وارفين كاردونا (90+5). وفض بريست شراكة المركز الأخير مع ديجون وستراسبورغ اللذين خسرا في المراحل الثلاث الأولى، فارتقى الى المركز الخامس عشر.

ويلعب اليوم ليون مع مونبلييه في لقاء مؤجل من الجولة الأولى بسبب مشاركة الأول في دوري أبطال أوروبا.

