نيمار عن ألفارو: أسفي الوحيد عدم ضرب هذا الأحمق

دوليه

هل وصف نيمار بالـ«قرد» خلال خسارة فريقه باريس سان جرمان أمام غريمه مرسيليا أول من امس في كلاسيكو الدوري الفرنسي؟. استنكر النجم البرازيلي فعلا «عنصريا» مباشرة خلال المواجهة ثم على موقع تويتر، وهو ما نفاه منافسه المدافع الاسباني ألفارو.

وبحسب مشاهد بثتها شبكة «تيليفوت»، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة الى الجهاز التحكيمي، مكررا في عدة مناسبات «العنصرية، لا!»، في اشارة الى مدافع مرسيليا المكلف مراقبته.

وكان نيمار أحد خمسة لاعبين يتعرضون للطرد في نهاية اللقاء، اثر مشاجرة جماعية، لضربه غونساليس على مؤخرة رأسه. وقال نيمار للحكم الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك دي برانس «انظروا الى العنصري! لهذا ضربته!». وغرد نجم برشلونة الاسباني السابق وأغلى لاعب في العالم بعد ساعة من نهاية المباراة «أسفي الوحيد عدم ضرب هذا الأحمق في وجهه».

وتابع في تغريدة أخرى «من السهل أن يظهر فار (تقنية الفيديو لمساعدة الحكام) «عدائيتي». الآن أرغب في أن تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني بـ«القرد ابن العاهرة». أرغب برؤية ذلك! اذا قمت بـ«كاريتيليا» (مراوغة مذلة للمدافعين) تعاقبونني. لصفعة، أنا أطرد. وهم؟ ماذا في ذلك؟».

وبحسب «تيليفوت»، رد ألفارو «أية عنصرية؟». بعد ذلك، حصدت آخر صوره في حسابه على موقع «انستاغرام» رسائل اهانة وتهديد، وأعجبت عشرات آلاف المرات.

وبعد ساعة من التغريدة الأخيرة لنيمار، نشر ألفارو (30 عاما) رسالة على موقع تويتر قال فيها «لا مكان للعنصرية. مسيرة نظيفة مع الكثير من الزملاء يوميا. يجب تقبل الخسارة أحيانا والاقرار بها في الملعب. ثلاث نقاط رائعة اليوم. شكرا للعائلة».

وارفق لاعب اسبانيول وفياريال السابق الذي يخوض موسمه الثاني مع مرسيليا، رسالته بصورة له أمام طائرة مع تسعة من زملائه، من بينهم قائد مرسيليا وحارسه ستيف مانداندا، ديميتري باييت، جوردان أمافي وبونا سار. واللاعبون التسعة من أصول ليست بأوروبية. وأثارت التغريدة حنق نيمار مجددا فرد عليها «لست رجلا للاقرار بخطئك، الخسارة جزء من الرياضة. لكن الاهانة وجلب العنصرية الى حياتنا لا، لست متفقا. لا احترمك! ليس لديك شخصية! اعترف بما تنطق أيها العجوز.. كن رجلا! عنصريا».

من جهته، قال مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل في المؤتمر الصحافي عقب المباراة ان نيمار «قال لي بانها كانت اهانة عنصرية، لكنني لم اسمعها في الملعب». أما المدير الرياضي لنادي العاصمة البرازيلي ليوناردو، فقال «هناك مشاهد التلفزيون، سيتم الحكم عليها».

وعلق البرتغالي أندريه فيلاش-بواش مدرب مرسيليا على الحادثة «كان نيمار غاضبا بعض الشيء، آمل ألا تكون لنا علاقة بذلك. آمل في عدم تشويه هذا الأمر فوزنا. لا مكان للعنصرية في كرة القدم... هناك بصق أيضا من دي ماريا (لاعب الاوسط الارجنتيني). هذا كلاسيكو».

