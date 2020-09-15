إيفرتون أسقط توتنهام

دوليه

استهل توتنهام الموسم الجديد من الدوري الانكليزي بسقوط أول أمام ايفرتون منذ 2012، وذلك بالخسارة أمامه في ملعبه 0 - 1 في لندن أول من امس في المرحلة الأولى.

وبعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس وفشل بالتالي في التأهل الى دوري الأبطال، كان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمني النفس بالاعلان عن نفسه باكرا كمرشح للمنافسة أقله على احدى البطاقات الأربع المؤهلة الى المسابقة القارية الأم.

لكن الفريق اللندني لم يقدم شيئا يذكر أمام فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، وانتهى به الأمر بهزيمة أولى أمام منافسه منذ 9 ديسمبر 2012 (2-1 في غوديسون بارك)، والأولى ضده الـ»توفيز» في ملعبه منذ 30 نوفمبر 2008 (0-1 أيضا). ووجد توتنهام نفسه متخلفا في مستهل الشوط الثاني بكرة رأسية لكالفيرت - لوين اثر ركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها الفرنسي لوكا ديني (55).

وعلى رغم سعيه للعودة الى اللقاء، عجز توتنهام عن تهديد مرمى بيكفورد بل كان ايفرتون الأخطر وكاد أن يخطف الهدف الثاني عبر ريتشارليسون لكن محاولة البرازيلي مرت بجوار القائم الأيسر (73) ثم أتبعها الايرلندي شيموس كولمان بتسديدة بعيدة «على الطاير» صدها لوريس (74). وعرف رجال أنشيلوتي كيف يسيرون بعد ذلك بالمباراة الى بر الأمان والعودة الى ليفربول وفي جعبتهم النقاط الثلاث. وأكرم جايمي فاردي وفريقه ليستر سيتي وفادة وست بروميتش ألبيون العائد مجددا الى الدوري الممتاز، باكتساحه في ملعبه 3-0. وبعد أن انتهى الشوط الأول بين خامس الدوري الممتاز للموسم الماضي ومضيفه العائد بين الكبار بعد موسمين في الدرجة الأولى، ضرب فريق المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودجرز بقوة في الثاني وافتتح التسجيل برأسية للوافد الجديد البلجيكي تيموتي كاستانيي القادم هذا الصيف من أتالانتا الايطالي (56). ثم استلم فاردي زمام الأمور بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ركلة جزاء اصطادها مارك ألبرايتون، ثم الثالث من ركلة الجزاء أيضا انتزعها جيمس جاستن (84).

