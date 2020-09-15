وزير الداخلية ينتقد احتفالات جماهير مرسيليا

دوليه

انتقد جيرالد دارمانيان، وزير داخلية فرنسا، أمس، الاحتفالات الجماعية لجماهير مارسيليا في شوارع المدينة الجنوبية، بعد فوز فريقهم في الكلاسيكو على باريس سان جرمان الليلة الماضية في الدوري. وتعليقا على صور لاحتفال أعداد كبيرة من جماهير مارسيليا دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام الكامل بوضع الأقنعة، قال دارمانيان في تصريحات تلفزيونية: «لابد لنا أن ندين هذه الصور التي نراها». وبعد فوز مارسيليا على سان جرمان، 1-0 في العاصمة الفرنسية، انطلقت احتفالات كبيرة في منطقة الميناء القديم في مارسيليا. ومثل دول أوروبية أخرى تواجه فرنسا زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مما حدا بالحكومة الى التعهد باتخاذ خطوات للاسراع بالفحوص وتشديد الاجراءات في المناطق مرتفعة الاصابة، ومنها مارسيليا وبوردو لتجنب العودة الى اجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الحالي. وفرنسا بها سابع أعلى معدل وفيات؛ بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم.